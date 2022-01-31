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Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 31.01.2022
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности
Президент РФ Владимир Путин отреагирует на представленные Вашингтоном документы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым, точную дату... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:58
2022-01-31T13:04
политика
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагирует на представленные Вашингтоном документы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым, точную дату сейчас назвать нельзя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах. Песков в беседе с журналистами сообщал, что Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности."Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, когда президент России озвучит свои взгляды на ответ США и НАТО на российские предложения.Уточняющий вопрос, произойдёт ли это до визита Путина в Китай или уже после, представитель Кремля также оставил без ответа.
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политика, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
12:58 31.01.2022 (обновлено: 13:04 31.01.2022)
 
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента Песков: определенных сроков для ответа США по безопасности нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагирует на представленные Вашингтоном документы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым, точную дату сейчас назвать нельзя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах. Песков в беседе с журналистами сообщал, что Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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"Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, когда президент России озвучит свои взгляды на ответ США и НАТО на российские предложения.
Уточняющий вопрос, произойдёт ли это до визита Путина в Китай или уже после, представитель Кремля также оставил без ответа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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