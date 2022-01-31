https://ria.ru/20220131/bezopasnost-1770291492.html
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 31.01.2022
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности
Президент РФ Владимир Путин отреагирует на представленные Вашингтоном документы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым, точную дату... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:58
2022-01-31T12:58
2022-01-31T13:04
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагирует на представленные Вашингтоном документы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым, точную дату сейчас назвать нельзя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах. Песков в беседе с журналистами сообщал, что Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности."Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, когда президент России озвучит свои взгляды на ответ США и НАТО на российские предложения.Уточняющий вопрос, произойдёт ли это до визита Путина в Китай или уже после, представитель Кремля также оставил без ответа.
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770175656.html
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политика, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
12:58 31.01.2022 (обновлено: 13:04 31.01.2022)
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента Песков: определенных сроков для ответа США по безопасности нет