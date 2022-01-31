https://ria.ru/20220131/besporyadki-1770364454.html

В Минске предложили поделиться с Москвой опытом борьбы с беспорядками

В Минске предложили поделиться с Москвой опытом борьбы с беспорядками - РИА Новости, 31.01.2022

В Минске предложили поделиться с Москвой опытом борьбы с беспорядками

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии – командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что белорусская сторона готова делиться с... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:41

2022-01-31T18:41

2022-01-31T18:52

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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии – командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что белорусская сторона готова делиться с российскими коллегами опытом по пресечению массовых беспорядков.Как сообщается на сайте МВД республики, об этом шла речь во время визита в Белоруссию делегации Федеральной службы войск национальной гвардии России во главе со статс-секретарем – заместителем директора Росгвардии Олегом Плохим. Отмечается, что российская делегация посетила спецподразделения внутренних войск и МВД."Уже в июне ожидаем приезда главы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова… Уверен, мы получим бесценные знания и навыки в области проведения спецопераций по освобождению заложников и борьбы с международным терроризмом, расширим возможности обучения наших кадров в российских вузах, почерпнем полезную информацию в вопросах подготовки специалистов по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов, а также выработаем новые формы сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Карпенкова. Он добавил, что в свою очередь белорусская сторона также "всегда открыта и готова поделиться опытом, в том числе по пресечению массовых беспорядков"."Несмотря на уже имеющееся тесное и стратегически приоритетное взаимодействие с Россией, являющейся нашим давним союзником, в этом году наметили новые перспективы усиления взаимодействия. С этой целью и разработали специальный план, который включает в себя порядка 12 позиций сотрудничества и предполагает взаимные встречи", – подчеркнул заместитель министра.Стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим усилением взаимодействия профильных ведомств государств, подписали план двустороннего сотрудничества на 2022 год. "В его рамках запланированы совместные занятия по огневой и тактико-специальной подготовке с сотрудниками СОБР "Рысь", посещения воинских частей, взаимное участие в практических семинарах, чемпионатах по многоборью кинологов, соревнованиях и учениях, обмен опытом в сфере реализации образовательных программ и организации взаимодействия в информационной сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220131/tsvikevich-1770322211.html

https://ria.ru/20220118/belorussiya-1768415583.html

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в мире, белоруссия, мвд белоруссии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия