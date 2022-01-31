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Новое оружие России
https://ria.ru/20220131/bespilotniki-1770239096.html
В России изобрели способ борьбы с "роями" беспилотников
В России изобрели способ борьбы с "роями" беспилотников - РИА Новости, 31.01.2022
В России изобрели способ борьбы с "роями" беспилотников
Специалисты Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников, его суть заключается в распылении с квадрокоптера... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T03:21
2022-01-31T07:31
новое оружие россии
безопасность
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников, его суть заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Согласно информации, содержащейся в реферате изобретения, предлагаемый беспилотник является миниатюрным летательным аппаратом, оснащенным многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими, обращенными горизонтально в стороны и соединенными между собой сетью, "распыляющей" боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки, а также блока управления.Целесообразность данного изобретения военные ученые объясняют ростом угрозы атак роев беспилотников на важные объекты военной и гражданской инфраструктуры.Роевой "интеллект" предусматривает скоординированные действия большого количества беспилотников-"агентов", которые локально взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Несмотря на простоту данной техники, в совокупности эти дроны демонстрируют "исключительно сложное" поведение, действуя как единый большой организм.Благодаря своей малозаметности такой рой может оказывать большое влияние на ход боевых действий, ведя разведку и нанося удары с воздуха по боевым машинам, пунктам управления, скоплениям техники и людей, даже в условиях противодействия систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.По мнению специалистов Военного университета, существующие средства противодействия роям дронов (ПВО, РЭБ, заградительные системы, истребительная и армейская авиация, стрелковое оружие) не способны в должной мере справиться с данной задачей, к тому же их эксплуатация требует значительных средств.Описанная в документе система сможет прикрывать защищаемые объекты осколочным полем. В боевом положении этот дрон зависает в воздухе над объектом с раскрытой на направляющих сетью. Датчики сети считывают движение атакующего "роя" и посылают сигнал к электрическим капсюлям зарядов многоствольного боевого модуля. После этого все его стволы дают одновременный залп, а созданное таким образом осколочное поле уничтожает дроны противника.
https://ria.ru/20220127/bespilotniki-1769872791.html
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безопасность, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
03:21 31.01.2022 (обновлено: 07:31 31.01.2022)
 
В России изобрели способ борьбы с "роями" беспилотников

В России изобрели способ борьбы с "роями" беспилотников при помощи "облака осколков"

© Depositphotos / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / Dusan Petkovic
Дрон в небе
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников, его суть заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Согласно информации, содержащейся в реферате изобретения, предлагаемый беспилотник является миниатюрным летательным аппаратом, оснащенным многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими, обращенными горизонтально в стороны и соединенными между собой сетью, "распыляющей" боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки, а также блока управления.
Целесообразность данного изобретения военные ученые объясняют ростом угрозы атак роев беспилотников на важные объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Роевой "интеллект" предусматривает скоординированные действия большого количества беспилотников-"агентов", которые локально взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Несмотря на простоту данной техники, в совокупности эти дроны демонстрируют "исключительно сложное" поведение, действуя как единый большой организм.
Благодаря своей малозаметности такой рой может оказывать большое влияние на ход боевых действий, ведя разведку и нанося удары с воздуха по боевым машинам, пунктам управления, скоплениям техники и людей, даже в условиях противодействия систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.
По мнению специалистов Военного университета, существующие средства противодействия роям дронов (ПВО, РЭБ, заградительные системы, истребительная и армейская авиация, стрелковое оружие) не способны в должной мере справиться с данной задачей, к тому же их эксплуатация требует значительных средств.
Описанная в документе система сможет прикрывать защищаемые объекты осколочным полем. В боевом положении этот дрон зависает в воздухе над объектом с раскрытой на направляющих сетью. Датчики сети считывают движение атакующего "роя" и посылают сигнал к электрическим капсюлям зарядов многоствольного боевого модуля. После этого все его стволы дают одновременный залп, а созданное таким образом осколочное поле уничтожает дроны противника.
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Новое оружие РоссииБезопасностьФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Россия
 
 
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