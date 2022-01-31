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Бастрыкин хочет возбудить дела против шестерых судей
Бастрыкин хочет возбудить дела против шестерых судей - РИА Новости, 31.01.2022
Бастрыкин хочет возбудить дела против шестерых судей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовных дел против шестерых судей, сказано в повестке внеочередного заседания Высшей... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:40
2022-01-31T13:40
происшествия
новосибирская область
омская область
александр бастрыкин
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовных дел против шестерых судей, сказано в повестке внеочередного заседания Высшей квалифколлегии судей РФ (ВККС).Против председателя Купинского суда Новосибирской области в отставке Тамары Кошлак он намерен возбудить дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За подстрекательство к такому же преступлению, а также за нарушение тайны переписки и переговоров - против мирового судьи в отставке из Новосибирской области Татьяны Лисиной (Антоновой).Судью Колосовского суда Омской области Владислава Куминова СК намерен привлечь обвиняемым по делу о нарушении правил дорожного движения. Судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского - тоже за ДТП, но уже смертельное, после которого он, предположительно, скрылся с места преступления. Его же следствие намерено обвинить по статье УК РФ "Оставление в опасности".Против судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина следствие хочет возбудить дело о вымогательстве взятки.На судью в отставке – бывшего председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева у Бастрыкина заготовлен целый букет обвинений: два эпизода мошенничества, получение особо крупной взятки, подстрекательство к превышению полномочий, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, подделка документов, отмывание денег.Все обращения ВККС рассмотрит 7 февраля.
https://ria.ru/20220113/sk-1767597567.html
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происшествия, новосибирская область, омская область, александр бастрыкин, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:40 31.01.2022
 
Бастрыкин хочет возбудить дела против шестерых судей

Глава СК Бастрыкин попросил согласия на возбуждение уголовных дел против шестерых судей

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовных дел против шестерых судей, сказано в повестке внеочередного заседания Высшей квалифколлегии судей РФ (ВККС).
Против председателя Купинского суда Новосибирской области в отставке Тамары Кошлак он намерен возбудить дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За подстрекательство к такому же преступлению, а также за нарушение тайны переписки и переговоров - против мирового судьи в отставке из Новосибирской области Татьяны Лисиной (Антоновой).
Глава СК России Александр Бастрыкин
13 января, 08:47
В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
Судью Колосовского суда Омской области Владислава Куминова СК намерен привлечь обвиняемым по делу о нарушении правил дорожного движения. Судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского - тоже за ДТП, но уже смертельное, после которого он, предположительно, скрылся с места преступления. Его же следствие намерено обвинить по статье УК РФ "Оставление в опасности".
Против судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина следствие хочет возбудить дело о вымогательстве взятки.
На судью в отставке – бывшего председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева у Бастрыкина заготовлен целый букет обвинений: два эпизода мошенничества, получение особо крупной взятки, подстрекательство к превышению полномочий, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, подделка документов, отмывание денег.
Все обращения ВККС рассмотрит 7 февраля.
Судья Елена Хахалева
15 декабря 2021, 16:04
Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Хахалевой
 
ПроисшествияНовосибирская областьОмская областьАлександр БастрыкинКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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