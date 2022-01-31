Бастрыкин хочет возбудить дела против шестерых судей
Глава СК Бастрыкин попросил согласия на возбуждение уголовных дел против шестерых судей
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовных дел против шестерых судей, сказано в повестке внеочередного заседания Высшей квалифколлегии судей РФ (ВККС).
Против председателя Купинского суда Новосибирской области в отставке Тамары Кошлак он намерен возбудить дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За подстрекательство к такому же преступлению, а также за нарушение тайны переписки и переговоров - против мирового судьи в отставке из Новосибирской области Татьяны Лисиной (Антоновой).
Судью Колосовского суда Омской области Владислава Куминова СК намерен привлечь обвиняемым по делу о нарушении правил дорожного движения. Судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского - тоже за ДТП, но уже смертельное, после которого он, предположительно, скрылся с места преступления. Его же следствие намерено обвинить по статье УК РФ "Оставление в опасности".
Против судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина следствие хочет возбудить дело о вымогательстве взятки.
На судью в отставке – бывшего председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева у Бастрыкина заготовлен целый букет обвинений: два эпизода мошенничества, получение особо крупной взятки, подстрекательство к превышению полномочий, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, подделка документов, отмывание денег.
Все обращения ВККС рассмотрит 7 февраля.
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