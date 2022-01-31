https://ria.ru/20220131/banan-1770302993.html

В московском вузе темнокожим студентам подарили бананы

В московском вузе темнокожим студентам подарили бананы - РИА Новости, 31.01.2022

В московском вузе темнокожим студентам подарили бананы

Служба безопасности Московского государственного строительного университета проводит расследование после появления в интернете видео, на котором темнокожим... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:47

2022-01-31T13:47

2022-01-31T13:47

происшествия

образование - общество

москва

московский государственный строительный университет

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Служба безопасности Московского государственного строительного университета проводит расследование после появления в интернете видео, на котором темнокожим студентам вуза дарят бананы, сообщила РИА Новости пресс-служба МГСУ."Администрация НИУ МГСУ осведомлена о появлении видеоролика инцидента с иностранными гражданами, снятого на территории нашего университета. В настоящее время служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента",- говорится в сообщении.По мнению администрации университета, авторы видео не являются студентами МГСУ. "Записи камер видеонаблюдения показывают, что предполагаемые авторы видеоролика вошли на территорию университета через главный вход со стороны Ярославского шоссе и покинули территорию тем же путем", - сообщили в пресс-службе.При этом в вузе отмечают, что многолетняя практика международного сотрудничества МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в вузе.

https://ria.ru/20210830/skandal-1747903263.html

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происшествия, образование - общество, москва, московский государственный строительный университет