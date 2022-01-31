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В московском вузе темнокожим студентам подарили бананы
В московском вузе темнокожим студентам подарили бананы - РИА Новости, 31.01.2022
В московском вузе темнокожим студентам подарили бананы
Служба безопасности Московского государственного строительного университета проводит расследование после появления в интернете видео, на котором темнокожим... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:47
2022-01-31T13:47
2022-01-31T13:47
происшествия
образование - общество
москва
московский государственный строительный университет
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Служба безопасности Московского государственного строительного университета проводит расследование после появления в интернете видео, на котором темнокожим студентам вуза дарят бананы, сообщила РИА Новости пресс-служба МГСУ."Администрация НИУ МГСУ осведомлена о появлении видеоролика инцидента с иностранными гражданами, снятого на территории нашего университета. В настоящее время служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента",- говорится в сообщении.По мнению администрации университета, авторы видео не являются студентами МГСУ. "Записи камер видеонаблюдения показывают, что предполагаемые авторы видеоролика вошли на территорию университета через главный вход со стороны Ярославского шоссе и покинули территорию тем же путем", - сообщили в пресс-службе.При этом в вузе отмечают, что многолетняя практика международного сотрудничества МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в вузе.
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происшествия, образование - общество, москва, московский государственный строительный университет
В московском вузе темнокожим студентам подарили бананы
МГСУ проводит проверку после появления видео, на котором темнокожим студентам дарят бананы