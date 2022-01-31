https://ria.ru/20220131/avtomobil-1770237211.html

Что должно быть в автомобиле зимой

Автоэксперт рассказал, что должно быть в автомобиле зимой - РИА Новости, 31.01.2022

Что должно быть в автомобиле зимой

Какие нюансы нужно учитывать водителям при парковке зимой и какой инструмент стоит иметь в багажнике, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T04:09

2022-01-31T04:09

2022-01-31T04:09

авто

ян хайцеэр

зима (время года)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Какие нюансы нужно учитывать водителям при парковке зимой и какой инструмент стоит иметь в багажнике, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Зимой владельцы автомобилей зачастую сталкиваются со сложностями во время парковки. Снег и гололед затрудняют управление машиной, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, отметил автоэксперт.При въезде на парковочное место в первую очередь нужно адекватно оценить габариты своего транспортного средства.Двигаясь по снегу, автомобиль может проваливаться, и это тоже нужно учитывать, продолжил он.В случае внезапного потепления снег под машиной может растаять, а затем превратиться в лед."После потепления часть снега прессуется, намокает и превращается в лед, при выезде машину может "понести", поэтому не надо делать резких движений", – объяснил Хайцеэр.Он советует зимой всегда иметь в багажнике лопату и гранитную крошку. Эти средства помогут выехать с парковки, даже если пространство вокруг машины заледенеет. Кроме того, водителю может понадобиться размораживатель стекол, считает автоэксперт."Нужно иметь с собой набор дополнительных средств. Хорошо, если у вас с собой будет лопата, хотя бы маленькая, что-то, что можно подсыпать под колесо, например, гранитная крошка, а также размораживатель стекол. Многие водители пренебрегают этим, но так выезд из снежного пространства будет проще", – добавил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.Навыки парковки в сложных погодных условиях можно получить, посещая курсы экстремального вождения, заключил автоэксперт.

https://ria.ru/20220115/avto-1767948395.html

https://ria.ru/20220108/mashiny-1766972231.html

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авто, ян хайцеэр, зима (время года)