https://ria.ru/20220131/avtomobil-1770237211.html
Что должно быть в автомобиле зимой
Автоэксперт рассказал, что должно быть в автомобиле зимой - РИА Новости, 31.01.2022
Что должно быть в автомобиле зимой
Какие нюансы нужно учитывать водителям при парковке зимой и какой инструмент стоит иметь в багажнике, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T04:09
2022-01-31T04:09
2022-01-31T04:09
авто
ян хайцеэр
зима (время года)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8a7f600f5027195f9e6b42a0f8dea47.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Какие нюансы нужно учитывать водителям при парковке зимой и какой инструмент стоит иметь в багажнике, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Зимой владельцы автомобилей зачастую сталкиваются со сложностями во время парковки. Снег и гололед затрудняют управление машиной, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, отметил автоэксперт.При въезде на парковочное место в первую очередь нужно адекватно оценить габариты своего транспортного средства.Двигаясь по снегу, автомобиль может проваливаться, и это тоже нужно учитывать, продолжил он.В случае внезапного потепления снег под машиной может растаять, а затем превратиться в лед."После потепления часть снега прессуется, намокает и превращается в лед, при выезде машину может "понести", поэтому не надо делать резких движений", – объяснил Хайцеэр.Он советует зимой всегда иметь в багажнике лопату и гранитную крошку. Эти средства помогут выехать с парковки, даже если пространство вокруг машины заледенеет. Кроме того, водителю может понадобиться размораживатель стекол, считает автоэксперт."Нужно иметь с собой набор дополнительных средств. Хорошо, если у вас с собой будет лопата, хотя бы маленькая, что-то, что можно подсыпать под колесо, например, гранитная крошка, а также размораживатель стекол. Многие водители пренебрегают этим, но так выезд из снежного пространства будет проще", – добавил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.Навыки парковки в сложных погодных условиях можно получить, посещая курсы экстремального вождения, заключил автоэксперт.
https://ria.ru/20220115/avto-1767948395.html
https://ria.ru/20220108/mashiny-1766972231.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099888da2146ad006cd6b37244359610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ян хайцеэр, зима (время года)
Автоэксперт рассказал, что должно быть в автомобиле зимой
Эксперт Хайцеэр посоветовал водителям возить зимой в автомобиле лопату и гранитную крошку
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Какие нюансы нужно учитывать водителям при парковке зимой и какой инструмент стоит иметь в багажнике, рассказал
в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Зимой владельцы автомобилей зачастую сталкиваются со сложностями во время парковки. Снег и гололед затрудняют управление машиной, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, отметил автоэксперт.
При въезде на парковочное место в первую очередь нужно адекватно оценить габариты своего транспортного средства.
"Водителям важно быть предельно осторожными, оценивать свои возможности, возможности автомобиля, можно предварительно проверять дистанцию, помещается ли ваш автомобиль, сможете ли вы вырулить", – сказал Хайцеэр.
Двигаясь по снегу, автомобиль может проваливаться, и это тоже нужно учитывать, продолжил он.
В случае внезапного потепления снег под машиной может растаять, а затем превратиться в лед.
"После потепления часть снега прессуется, намокает и превращается в лед, при выезде машину может "понести", поэтому не надо делать резких движений", – объяснил Хайцеэр.
Он советует зимой всегда иметь в багажнике лопату и гранитную крошку. Эти средства помогут выехать с парковки, даже если пространство вокруг машины заледенеет. Кроме того, водителю может понадобиться размораживатель стекол, считает автоэксперт.
"Нужно иметь с собой набор дополнительных средств. Хорошо, если у вас с собой будет лопата, хотя бы маленькая, что-то, что можно подсыпать под колесо, например, гранитная крошка, а также размораживатель стекол. Многие водители пренебрегают этим, но так выезд из снежного пространства будет проще", – добавил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik
.
Навыки парковки в сложных погодных условиях можно получить, посещая курсы экстремального вождения, заключил автоэксперт.