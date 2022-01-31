https://ria.ru/20220131/aviaotrasl-1770309154.html
Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом
Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом - РИА Новости, 31.01.2022
Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом
Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:15
2022-01-31T14:15
2022-01-31T14:37
общество
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
михаил мишустин
объединенная двигателестроительная корпорация
россия
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768758079_0:242:3091:1981_1920x0_80_0_0_7135817fb9d45ee37c28f602a97cb879.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами он напомнил, что перспективы отрасли самолетостроения, как краткосрочные, так и долгосрочные члены правительства и представители отрасли недавно обсудили в Воронеже."Чтобы активизировать работу дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов – на эти цели правительство выделили порядка 1,8 миллиарда рублей в рамках госпрограмм", - сказал Мишустин.По его словам, средства поступят ОАК и Объединенной двигателестроительной корпорации."Их них 1 миллиард рублей предназначен на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это поможет развитию инженерного центра и ускорит подготовку сертификации нового воздушного судна и организации систем его послепродажного обслуживания. Более 600 миллионов рублей поступит на доработку регионального лайнера ИЛ-114, еще около 180 миллионов пойдут на разработку двигателя ТВ-7-117 для него" - рассказал он.Глава кабмина подчеркнул, что важно обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций.
https://ria.ru/20220130/baykal-1770196321.html
https://ria.ru/20210720/aviaotrasl-1742051306.html
россия
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768758079_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_437a6d80b070d0c734b67cb2f60f90ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, объединенная авиастроительная корпорация (оак), михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, россия, воронеж
14:15 31.01.2022 (обновлено: 14:37 31.01.2022)
Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом
Премьер Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом