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Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом
Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом - РИА Новости, 31.01.2022
Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом
Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:15
2022-01-31T14:37
общество
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
михаил мишустин
объединенная двигателестроительная корпорация
россия
воронеж
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами он напомнил, что перспективы отрасли самолетостроения, как краткосрочные, так и долгосрочные члены правительства и представители отрасли недавно обсудили в Воронеже."Чтобы активизировать работу дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов – на эти цели правительство выделили порядка 1,8 миллиарда рублей в рамках госпрограмм", - сказал Мишустин.По его словам, средства поступят ОАК и Объединенной двигателестроительной корпорации."Их них 1 миллиард рублей предназначен на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это поможет развитию инженерного центра и ускорит подготовку сертификации нового воздушного судна и организации систем его послепродажного обслуживания. Более 600 миллионов рублей поступит на доработку регионального лайнера ИЛ-114, еще около 180 миллионов пойдут на разработку двигателя ТВ-7-117 для него" - рассказал он.Глава кабмина подчеркнул, что важно обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций.
https://ria.ru/20220130/baykal-1770196321.html
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общество, объединенная авиастроительная корпорация (оак), михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, россия, воронеж
14:15 31.01.2022 (обновлено: 14:37 31.01.2022)
 
Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом

Премьер Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На оперативном совещании с вице-премьерами он напомнил, что перспективы отрасли самолетостроения, как краткосрочные, так и долгосрочные члены правительства и представители отрасли недавно обсудили в Воронеже.
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"Чтобы активизировать работу дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов – на эти цели правительство выделили порядка 1,8 миллиарда рублей в рамках госпрограмм", - сказал Мишустин.
По его словам, средства поступят ОАК и Объединенной двигателестроительной корпорации.
"Их них 1 миллиард рублей предназначен на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это поможет развитию инженерного центра и ускорит подготовку сертификации нового воздушного судна и организации систем его послепродажного обслуживания. Более 600 миллионов рублей поступит на доработку регионального лайнера ИЛ-114, еще около 180 миллионов пойдут на разработку двигателя ТВ-7-117 для него" - рассказал он.
Глава кабмина подчеркнул, что важно обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций.
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ОбществоОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Михаил МишустинОбъединенная двигателестроительная корпорацияРоссияВоронеж
 
 
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