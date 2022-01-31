https://ria.ru/20220131/aviaotrasl-1770309154.html

Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом

Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом - РИА Новости, 31.01.2022

Мишустин назвал развитие авиаотрасли безусловным приоритетом

Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:15

2022-01-31T14:15

2022-01-31T14:37

общество

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

михаил мишустин

объединенная двигателестроительная корпорация

россия

воронеж

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами он напомнил, что перспективы отрасли самолетостроения, как краткосрочные, так и долгосрочные члены правительства и представители отрасли недавно обсудили в Воронеже."Чтобы активизировать работу дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов – на эти цели правительство выделили порядка 1,8 миллиарда рублей в рамках госпрограмм", - сказал Мишустин.По его словам, средства поступят ОАК и Объединенной двигателестроительной корпорации."Их них 1 миллиард рублей предназначен на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это поможет развитию инженерного центра и ускорит подготовку сертификации нового воздушного судна и организации систем его послепродажного обслуживания. Более 600 миллионов рублей поступит на доработку регионального лайнера ИЛ-114, еще около 180 миллионов пойдут на разработку двигателя ТВ-7-117 для него" - рассказал он.Глава кабмина подчеркнул, что важно обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций.

https://ria.ru/20220130/baykal-1770196321.html

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общество, объединенная авиастроительная корпорация (оак), михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, россия, воронеж