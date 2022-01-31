https://ria.ru/20220131/ataka-1770243816.html

В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы

В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы - РИА Новости, 31.01.2022

В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы

DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T06:38

2022-01-31T06:38

2022-01-31T06:48

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной службы, телефона единой регистратуры, сообщил на оперативном совещании в облправительстве министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.Чиновник отметил, что информацию довели до правоохранительных органов. В настоящее время совместно с оператором связи проводится фильтрация трафика, который ведется в рамках атаки."Сейчас все сервисы стабилизировали. Сейчас видим, что атака продолжается волнами. Будем мониторить и дальше отражать эти атаки… Самое, где это отразилось, это на работе медицинской информационной системы и работе колл-центра 122", - сказал он.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять все меры для того, чтобы восстановить работы всех сервисов правительства и колл-центров."Несмотря на то, что наши коллеги, отвечающие за информационную безопасность, отбиваются и обеспечивают стабильность работы оборудования, тем не менее, возможны кратковременные перерывы видео-конференц-связи", - сказал он.

https://ria.ru/20211129/kiberataki-1761326939.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область