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В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы
В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы - РИА Новости, 31.01.2022
В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы
DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:38
2022-01-31T06:48
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной службы, телефона единой регистратуры, сообщил на оперативном совещании в облправительстве министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.Чиновник отметил, что информацию довели до правоохранительных органов. В настоящее время совместно с оператором связи проводится фильтрация трафика, который ведется в рамках атаки."Сейчас все сервисы стабилизировали. Сейчас видим, что атака продолжается волнами. Будем мониторить и дальше отражать эти атаки… Самое, где это отразилось, это на работе медицинской информационной системы и работе колл-центра 122", - сказал он.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять все меры для того, чтобы восстановить работы всех сервисов правительства и колл-центров."Несмотря на то, что наши коллеги, отвечающие за информационную безопасность, отбиваются и обеспечивают стабильность работы оборудования, тем не менее, возможны кратковременные перерывы видео-конференц-связи", - сказал он.
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происшествия, новосибирская область
06:38 31.01.2022 (обновлено: 06:48 31.01.2022)
 
В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы

Власти Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на серверы правительства региона

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной службы, телефона единой регистратуры, сообщил на оперативном совещании в облправительстве министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

"Сегодня в 08.15 (04.15 мск) была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть правительства Новосибирской области, на государственные информационные системы, которые находятся во внешнем контуре. Мощность атаки достигала в районе 10-12 гигабит в секунду. Осложняется это тем, что понедельник, утро - наиболее пиковое по загрузке время. При этом достаточно сложно фильтровать трафик, который производится именно злоумышленниками", - сказал он.

Чиновник отметил, что информацию довели до правоохранительных органов. В настоящее время совместно с оператором связи проводится фильтрация трафика, который ведется в рамках атаки.
"Сейчас все сервисы стабилизировали. Сейчас видим, что атака продолжается волнами. Будем мониторить и дальше отражать эти атаки… Самое, где это отразилось, это на работе медицинской информационной системы и работе колл-центра 122", - сказал он.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять все меры для того, чтобы восстановить работы всех сервисов правительства и колл-центров.
"Несмотря на то, что наши коллеги, отвечающие за информационную безопасность, отбиваются и обеспечивают стабильность работы оборудования, тем не менее, возможны кратковременные перерывы видео-конференц-связи", - сказал он.
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