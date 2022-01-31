https://ria.ru/20220131/ataka-1770243816.html
В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы
В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы - РИА Новости, 31.01.2022
В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы
DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:38
2022-01-31T06:38
2022-01-31T06:48
происшествия
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной службы, телефона единой регистратуры, сообщил на оперативном совещании в облправительстве министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.Чиновник отметил, что информацию довели до правоохранительных органов. В настоящее время совместно с оператором связи проводится фильтрация трафика, который ведется в рамках атаки."Сейчас все сервисы стабилизировали. Сейчас видим, что атака продолжается волнами. Будем мониторить и дальше отражать эти атаки… Самое, где это отразилось, это на работе медицинской информационной системы и работе колл-центра 122", - сказал он.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять все меры для того, чтобы восстановить работы всех сервисов правительства и колл-центров."Несмотря на то, что наши коллеги, отвечающие за информационную безопасность, отбиваются и обеспечивают стабильность работы оборудования, тем не менее, возможны кратковременные перерывы видео-конференц-связи", - сказал он.
https://ria.ru/20211129/kiberataki-1761326939.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область
06:38 31.01.2022 (обновлено: 06:48 31.01.2022)
В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы
Власти Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на серверы правительства региона
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области зафиксирована утром в понедельник, это отразилось на работе медицинской информационной службы, телефона единой регистратуры, сообщил на оперативном совещании в облправительстве министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.
"Сегодня в 08.15 (04.15 мск) была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть правительства Новосибирской области, на государственные информационные системы, которые находятся во внешнем контуре. Мощность атаки достигала в районе 10-12 гигабит в секунду. Осложняется это тем, что понедельник, утро - наиболее пиковое по загрузке время. При этом достаточно сложно фильтровать трафик, который производится именно злоумышленниками", - сказал он.
Чиновник отметил, что информацию довели до правоохранительных органов. В настоящее время совместно с оператором связи проводится фильтрация трафика, который ведется в рамках атаки.
"Сейчас все сервисы стабилизировали. Сейчас видим, что атака продолжается волнами. Будем мониторить и дальше отражать эти атаки… Самое, где это отразилось, это на работе медицинской информационной системы и работе колл-центра 122", - сказал он.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
поручил принять все меры для того, чтобы восстановить работы всех сервисов правительства и колл-центров.
"Несмотря на то, что наши коллеги, отвечающие за информационную безопасность, отбиваются и обеспечивают стабильность работы оборудования, тем не менее, возможны кратковременные перерывы видео-конференц-связи", - сказал он.