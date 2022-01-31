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Культура
https://ria.ru/20220131/arkheologiya-1770252474.html
В Москве за последние 11 лет археологи сделали более 75 тысяч находок
В Москве за последние 11 лет археологи сделали более 75 тысяч находок - РИА Новости, 31.01.2022
В Москве за последние 11 лет археологи сделали более 75 тысяч находок
Более 75 тысяч находок сделали столичные археологи за последние 11 лет, сезон 2021 года стал рекордным по их количеству, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:14
2022-01-31T10:25
москва
российская академия наук
музей москвы
мосгорнаследие
культура
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 75 тысяч находок сделали столичные археологи за последние 11 лет, сезон 2021 года стал рекордным по их количеству, сообщается на сайте мэра Москвы."За последние 11 лет археологи сделали уже более 75 тысяч находок", - говорится в сообщении.Отмечается, что археологический сезон в 2021 году стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Было обнаружено 275 тысяч предметов, из которых более 15 тысяч — индивидуальные находки. Также удалось отреставрировать 650 находок. В государственную часть музейного фонда в 2021 году было передано 8,2 тысячи отреставрированных артефактов.Подчеркивается, что особое внимание привлекли монеты. В руки археологов попали золотой голландский дукат, отчеканенный в 1759 году, и две латунные монеты, выпущенные в Бухаре в 1910–1920-е годы при последнем эмире.По его словам, подготовлен научный отчет об археологических исследованиях, в который вошла вся информация о голландском дукате. Документ будет передан в Институт археологии Российской Академии наук, а золотая монета — в фонд Музея Москвы. Бухарские латунные монеты также пополнят музейный фонд.
https://ria.ru/20210910/raskopki-1749479141.html
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москва, российская академия наук, музей москвы, мосгорнаследие
09:14 31.01.2022 (обновлено: 10:25 31.01.2022)
 
В Москве за последние 11 лет археологи сделали более 75 тысяч находок

В Москве в 2021 году установили рекорд по количеству археологических находок

© МосгорнаследиеНаходки археологов на Биржевой площади в Москве
Находки археологов на Биржевой площади в Москве
© Мосгорнаследие
Находки археологов на Биржевой площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 75 тысяч находок сделали столичные археологи за последние 11 лет, сезон 2021 года стал рекордным по их количеству, сообщается на сайте мэра Москвы.
"За последние 11 лет археологи сделали уже более 75 тысяч находок", - говорится в сообщении.
Археологический артефакт, обнаруженный в результате раскопок на Гончарной улице в Москве
10 сентября 2021, 11:43Культура
В центре Москвы археологи нашли артефакты XVI–XIX веков
Отмечается, что археологический сезон в 2021 году стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Было обнаружено 275 тысяч предметов, из которых более 15 тысяч — индивидуальные находки. Также удалось отреставрировать 650 находок. В государственную часть музейного фонда в 2021 году было передано 8,2 тысячи отреставрированных артефактов.
"Специалисты исследовали нумизматические находки, которые были сделаны в прошлом году на Дубининской улице. Там в районе владений 59–69 проводились археологические раскопки. Тогда выявили множество артефактов XVIII–XX столетий. В основном это были подковы, красноглиняные курительные трубки, драгунские темляки (ремень, петля или шнур на эфесе холодного оружия, этот предмет надевался на кисть руки, помогая не потерять оружие), посуда из керамики и стекла и другое", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание привлекли монеты. В руки археологов попали золотой голландский дукат, отчеканенный в 1759 году, и две латунные монеты, выпущенные в Бухаре в 1910–1920-е годы при последнем эмире.
"Научная обработка позволила выяснить, что золотой дукат, изначально имевший ценность как валюта, предназначался для использования в качестве ювелирного сырья. Монету хотели переплавить ради золота. Она была сложена в несколько раз: для того чтобы ее легче было поместить в плавильный тигель. Насколько известно, голландский дукат при археологических раскопках в столице обнаружен впервые", — приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
По его словам, подготовлен научный отчет об археологических исследованиях, в который вошла вся информация о голландском дукате. Документ будет передан в Институт археологии Российской Академии наук, а золотая монета — в фонд Музея Москвы. Бухарские латунные монеты также пополнят музейный фонд.
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
30 июля 2021, 07:53Культура
Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве
 
КультураМоскваРоссийская академия наукМузей МосквыМосгорнаследие
 
 
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