https://ria.ru/20220131/arkheologiya-1770252474.html

В Москве за последние 11 лет археологи сделали более 75 тысяч находок

В Москве за последние 11 лет археологи сделали более 75 тысяч находок - РИА Новости, 31.01.2022

В Москве за последние 11 лет археологи сделали более 75 тысяч находок

Более 75 тысяч находок сделали столичные археологи за последние 11 лет, сезон 2021 года стал рекордным по их количеству, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:14

2022-01-31T09:14

2022-01-31T10:25

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 75 тысяч находок сделали столичные археологи за последние 11 лет, сезон 2021 года стал рекордным по их количеству, сообщается на сайте мэра Москвы."За последние 11 лет археологи сделали уже более 75 тысяч находок", - говорится в сообщении.Отмечается, что археологический сезон в 2021 году стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Было обнаружено 275 тысяч предметов, из которых более 15 тысяч — индивидуальные находки. Также удалось отреставрировать 650 находок. В государственную часть музейного фонда в 2021 году было передано 8,2 тысячи отреставрированных артефактов.Подчеркивается, что особое внимание привлекли монеты. В руки археологов попали золотой голландский дукат, отчеканенный в 1759 году, и две латунные монеты, выпущенные в Бухаре в 1910–1920-е годы при последнем эмире.По его словам, подготовлен научный отчет об археологических исследованиях, в который вошла вся информация о голландском дукате. Документ будет передан в Институт археологии Российской Академии наук, а золотая монета — в фонд Музея Москвы. Бухарские латунные монеты также пополнят музейный фонд.

https://ria.ru/20210910/raskopki-1749479141.html

https://ria.ru/20210730/artefakty-1743547380.html

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москва, российская академия наук, музей москвы, мосгорнаследие