https://ria.ru/20220131/analizy-1770243328.html

Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19

Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T06:31

2022-01-31T06:31

2022-01-31T06:31

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск дальнейшего развития болезни, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.Он добавил, что "если анализы зафиксируют отклонение от нормы, нужно сразу обратиться к врачу".Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире."Тем не менее, многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым "длинным ковидом", когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на 4-6-й день болезни", - посоветовал Ломоносов.Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест - при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца, в научных статьях также описаны отдельные случаи, когда он выделялся и до трех месяцев. Кроме того, имеет смысл контролировать уровень антител и быть внимательнее, если их выработалось крайне мало, отметил эксперт.

https://ria.ru/20220131/zarazhenie-1770235688.html

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