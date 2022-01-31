https://ria.ru/20220131/analizy-1770243328.html
Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19
Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19
Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:31
2022-01-31T06:31
2022-01-31T06:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926415_0:244:3068:1970_1920x0_80_0_0_9a04f3ee416b544905a3bd34107b95a1.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск дальнейшего развития болезни, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.Он добавил, что "если анализы зафиксируют отклонение от нормы, нужно сразу обратиться к врачу".Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире."Тем не менее, многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым "длинным ковидом", когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на 4-6-й день болезни", - посоветовал Ломоносов.Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест - при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца, в научных статьях также описаны отдельные случаи, когда он выделялся и до трех месяцев. Кроме того, имеет смысл контролировать уровень антител и быть внимательнее, если их выработалось крайне мало, отметил эксперт.
https://ria.ru/20220131/zarazhenie-1770235688.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926415_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_9d58e5bf0f6747e818a863fe154658f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19
Эксперт Ломоносов: "длинный" COVID-19 можно предотвратить, вовремя сдав три анализа крови
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск дальнейшего развития болезни, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.
"Общий анализ крови дает представление о базовых параметрах организма. Повышение С-реактивного белка говорит о продолжающемся воспалении, при этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано. D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов, а значит, есть что разрушать", - объяснил Ломоносов.
Он добавил, что "если анализы зафиксируют отклонение от нормы, нужно сразу обратиться к врачу".
Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире.
"Тем не менее, многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым "длинным ковидом", когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на 4-6-й день болезни", - посоветовал Ломоносов.
Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест - при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца, в научных статьях также описаны отдельные случаи, когда он выделялся и до трех месяцев. Кроме того, имеет смысл контролировать уровень антител и быть внимательнее, если их выработалось крайне мало, отметил эксперт.