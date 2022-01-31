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Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19
Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19
Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:31
2022-01-31T06:31
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск дальнейшего развития болезни, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.Он добавил, что "если анализы зафиксируют отклонение от нормы, нужно сразу обратиться к врачу".Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире."Тем не менее, многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым "длинным ковидом", когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на 4-6-й день болезни", - посоветовал Ломоносов.Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест - при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца, в научных статьях также описаны отдельные случаи, когда он выделялся и до трех месяцев. Кроме того, имеет смысл контролировать уровень антител и быть внимательнее, если их выработалось крайне мало, отметил эксперт.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:31 31.01.2022
 
Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19

Эксперт Ломоносов: "длинный" COVID-19 можно предотвратить, вовремя сдав три анализа крови

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Забор крови
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер, чтобы исключить риск дальнейшего развития болезни, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.
"Общий анализ крови дает представление о базовых параметрах организма. Повышение С-реактивного белка говорит о продолжающемся воспалении, при этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано. D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов, а значит, есть что разрушать", - объяснил Ломоносов.
Он добавил, что "если анализы зафиксируют отклонение от нормы, нужно сразу обратиться к врачу".
Специалист подчеркнул, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально, а о последствиях штамма "омикрон" пока нет достаточных данных как в стране, так и в мире.
"Тем не менее, многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым "длинным ковидом", когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на 4-6-й день болезни", - посоветовал Ломоносов.
Он добавил, что при плохом самочувствии можно сделать контрольный ПЦР-тест - при "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца, в научных статьях также описаны отдельные случаи, когда он выделялся и до трех месяцев. Кроме того, имеет смысл контролировать уровень антител и быть внимательнее, если их выработалось крайне мало, отметил эксперт.
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