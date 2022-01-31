12:23 31.01.2022 (обновлено: 12:24 31.01.2022)
Талибы опровергли заявления об убийстве ста сотрудников бывших властей
Талибы опровергли заявления ООН об убийстве ста сотрудников и сторонников бывших властей
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы* в провинции Панджшер. Архивное фото
КАБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* опровергает заявления в докладе ООН о том, что члены движения и связанные с ним лица убили более 100 бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, связанных с бывшими властями, сообщили агентству РИА Новости в МВД во временном правительстве Афганистана.
В докладе генсека ООН Антониу Гутерреша Совету безопасности, ранее попавшем в распоряжение РИА Новости, говорилось, что талибы и лица, связанные с движением, после вывода иностранных войск из страны и объявления амнистии убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом. Также сообщалось о насильственных похищениях и других нарушениях в отношении этих лиц.
"Министерство внутренних дел опровергает такие сообщения. Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов - ред.) с момента амнистии никого не убивал. Некоторые инциденты, при которых целью стали военные при прошлых властях из-за личной неприязни, также расследуются", - заявили в ведомстве.
Талибы также в заявлении призвали ООН "не опираться на информацию некоторых предвзятых кругов" относительно ситуации в Афганистане.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность