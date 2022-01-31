https://ria.ru/20220131/afganistan-1770281934.html

Талибы опровергли заявления об убийстве ста сотрудников бывших властей

Талибы опровергли заявления об убийстве ста сотрудников бывших властей - РИА Новости, 31.01.2022

Талибы опровергли заявления об убийстве ста сотрудников бывших властей

Движение "Талибан"* опровергает заявления в докладе ООН о том, что члены движения и связанные с ним лица убили более 100 бывших афганских чиновников,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:23

2022-01-31T12:23

2022-01-31T12:24

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

антониу гутерреш

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* опровергает заявления в докладе ООН о том, что члены движения и связанные с ним лица убили более 100 бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, связанных с бывшими властями, сообщили агентству РИА Новости в МВД во временном правительстве Афганистана.В докладе генсека ООН Антониу Гутерреша Совету безопасности, ранее попавшем в распоряжение РИА Новости, говорилось, что талибы и лица, связанные с движением, после вывода иностранных войск из страны и объявления амнистии убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом. Также сообщалось о насильственных похищениях и других нарушениях в отношении этих лиц."Министерство внутренних дел опровергает такие сообщения. Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов - ред.) с момента амнистии никого не убивал. Некоторые инциденты, при которых целью стали военные при прошлых властях из-за личной неприязни, также расследуются", - заявили в ведомстве.Талибы также в заявлении призвали ООН "не опираться на информацию некоторых предвзятых кругов" относительно ситуации в Афганистане.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220130/taliby-1770232744.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/taliby-1768551928.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, антониу гутерреш, мохаммад хасан ахунд