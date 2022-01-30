Лилли Вачовски расстроилась, что Peacock закрыл ее сериал

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер и продюсер Лилли Вачовски расстроилась, когда стриминговый сервис Peacock принял решение не продлевать ее комедийный сериал "Работа над собой" на третий сезон, сообщает Deadline. "Работа над собой" выходил с конца 2019 года. Шоураннерами проекта были Эбби Макинани (она же сыграла главную роль), Тим Мейсон и Лилли Вачовски. В шоу рассказывается о женщине нетрадиционной сексуальной ориентации, которую в жизни преследуют разочарования. Однако все неожиданно меняется после судьбоносного знакомства. Сервис также закрыл и "Черный понедельник", разработанный Джорданом Каханом, Дэвидом Каспе, а также Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом. Шоу решили не продлевать на четвертый сезон. В сериале, стартовавшем в январе 2019-го, действие фокусируется на группе неудачников, которые пытаются предотвратить финансовый кризис. В комедии снялись Пол Шир, Дон Чидл, Реджина Холл и Эндрю Рэннеллс. По какой причине оба проекта закрыли, пока не сообщили.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер и продюсер Лилли Вачовски расстроилась, когда стриминговый сервис Peacock принял решение не продлевать ее комедийный сериал "Работа над собой" на третий сезон, сообщает Deadline.
"Прямо перед Днем благодарения я получила крайне печальную новость от руководителей Showtime о том, что у "Работы над собой" не будет третьего сезона. Это был большой облом", — написала сейчас Вачовски в твиттере.
"Работа над собой" выходил с конца 2019 года. Шоураннерами проекта были Эбби Макинани (она же сыграла главную роль), Тим Мейсон и Лилли Вачовски. В шоу рассказывается о женщине нетрадиционной сексуальной ориентации, которую в жизни преследуют разочарования. Однако все неожиданно меняется после судьбоносного знакомства.
Сервис также закрыл и "Черный понедельник", разработанный Джорданом Каханом, Дэвидом Каспе, а также Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом. Шоу решили не продлевать на четвертый сезон.
В сериале, стартовавшем в январе 2019-го, действие фокусируется на группе неудачников, которые пытаются предотвратить финансовый кризис. В комедии снялись Пол Шир, Дон Чидл, Реджина Холл и Эндрю Рэннеллс.
По какой причине оба проекта закрыли, пока не сообщили.
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