https://ria.ru/20220130/wachowski-1769939266.html

Лилли Вачовски расстроилась, что Peacock закрыл ее сериал

Лилли Вачовски расстроилась, что Peacock закрыл ее сериал - РИА Новости, 30.01.2022

Лилли Вачовски расстроилась, что Peacock закрыл ее сериал

Режиссер и продюсер Лилли Вачовски расстроилась, когда стриминговый сервис Peacock принял решение не продлевать ее комедийный сериал "Работа над собой" на... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T04:02

2022-01-30T04:02

2022-01-30T04:02

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер и продюсер Лилли Вачовски расстроилась, когда стриминговый сервис Peacock принял решение не продлевать ее комедийный сериал "Работа над собой" на третий сезон, сообщает Deadline. "Работа над собой" выходил с конца 2019 года. Шоураннерами проекта были Эбби Макинани (она же сыграла главную роль), Тим Мейсон и Лилли Вачовски. В шоу рассказывается о женщине нетрадиционной сексуальной ориентации, которую в жизни преследуют разочарования. Однако все неожиданно меняется после судьбоносного знакомства. Сервис также закрыл и "Черный понедельник", разработанный Джорданом Каханом, Дэвидом Каспе, а также Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом. Шоу решили не продлевать на четвертый сезон. В сериале, стартовавшем в январе 2019-го, действие фокусируется на группе неудачников, которые пытаются предотвратить финансовый кризис. В комедии снялись Пол Шир, Дон Чидл, Реджина Холл и Эндрю Рэннеллс. По какой причине оба проекта закрыли, пока не сообщили.

https://ria.ru/20211229/matrix-1765872579.html

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новости культуры, кино и сериалы, сет роген