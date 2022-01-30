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Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Серпухове

Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Серпухове - РИА Новости, 30.01.2022

Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Серпухове

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме в городском округе Серпухов, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:24

2022-01-30T11:24

2022-01-30T11:24

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме в городском округе Серпухов, сообщается в Telegram-канале ведомства.По предварительной информации, сегодня в поселке "Большевик" в частном жилом доме произошел хлопок газа, дом был разрушен наполовину. Пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок, возгорание не произошло."В ходе проверки, проведение которой поручено Серпуховской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место инцидента выехал серпуховской городской прокурор.

https://ria.ru/20220130/vzryv-1770172674.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)