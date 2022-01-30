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Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Серпухове
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Серпухове - РИА Новости, 30.01.2022
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Серпухове
Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме в городском округе Серпухов, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T11:24
2022-01-30T11:24
2022-01-30T11:24
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме в городском округе Серпухов, сообщается в Telegram-канале ведомства.По предварительной информации, сегодня в поселке "Большевик" в частном жилом доме произошел хлопок газа, дом был разрушен наполовину. Пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок, возгорание не произошло."В ходе проверки, проведение которой поручено Серпуховской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место инцидента выехал серпуховской городской прокурор.
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серпухов
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Серпухове
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в жилом доме в Серпухове
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме в городском округе Серпухов, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
По предварительной информации, сегодня в поселке "Большевик" в частном жилом доме произошел хлопок газа, дом был разрушен наполовину. Пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок, возгорание не произошло.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Серпуховской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место инцидента выехал серпуховской городской прокурор.