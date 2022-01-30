https://ria.ru/20220130/vzryv-1770172674.html
При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека
При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека - РИА Новости, 30.01.2022
При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека
Три человека пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в городском округе Серпухов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:16
2022-01-30T10:16
2022-01-30T10:16
происшествия
серпухов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в городском округе Серпухов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Большевик городского округа Серпухов, предположительно, произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Произошло обрушение половины дома, возгорания не последовало. Пострадали три человека: женщина, ребенок и мужчина", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220113/vzryv-1767589403.html
серпухов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов
При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека
При взрыве газа в частном доме в поселке Большевик в Серпухове пострадали три человека