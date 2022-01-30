https://ria.ru/20220130/vzryv-1770172674.html

При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека

При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека - РИА Новости, 30.01.2022

При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека

Три человека пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в городском округе Серпухов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T10:16

2022-01-30T10:16

2022-01-30T10:16

происшествия

серпухов

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в городском округе Серпухов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Большевик городского округа Серпухов, предположительно, произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Произошло обрушение половины дома, возгорания не последовало. Пострадали три человека: женщина, ребенок и мужчина", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220113/vzryv-1767589403.html

серпухов

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2022

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происшествия, серпухов