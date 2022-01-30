В Чехии призвали разобраться с уничтожением документа о Врбетице
Спикер Пекарова-Адамова призвала проверить обстоятельства уничтожения документа о Врбетице
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 30 янв – РИА Новости. Полиция должна проверить, при каких обстоятельствах администрация президента Чехии уничтожила секретный документ о взрывах на складах в деревне Врбетице, заявила спикер парламента страны Маркета Пекарова-Адамова.
По данным изданий Respekt и Radiožurnál, полиция обратилась в администрацию главы республики с целью получить доступ к секретному докладу спецслужб о взрывах боеприпасов в деревне Врбетице (переданному для президента Милоша Земана в начале апреля 2021 года), чтобы изучить отпечатки пальцев и следы ДНК и определить, кто работал с этим документом. В администрации президента представителям полиции ответили, что доклад был ошибочно уничтожен в ноябре 2021 года.
"Мне не кажется вероятным, что такое могло случиться. Полиция должна проверить, при каких обстоятельствах это могло произойти", - заявила Пекарова-Адамова, выступая в эфире телеканала CNN Prima News. По мнению спикера парламента, администрация президента тем самым могла нарушить закон. Пекарова-Адамова сообщила, что в ближайшие дни рассмотрением этого вопроса займется парламентский комитет по безопасности.
Участвовавший вместе с Пекаровой-Адамовой в теледискуссии бывший спикер парламента Радек Вондрачек выразил глубокое удивление, что о действиях полиции и о ситуации с уничтожением документа о Врбетице каким-то образом узнали журналисты. Еще один участник теледискуссии, депутат Ондржей Коларж, заявил, что не удивился бы, если бы уничтоженный доклад попал в посольство РФ в Праге. "А не могли эти документы попасть, например, в российское посольство (в Праге)? Я бы не удивился (этому)", - сказал Коларж.
Глава президентской администрации Вратислав Минарж, не имеющий доступа к секретным документам, отверг возможность своего ознакомления с докладом. "Лично я никогда не сталкивался, не был ознакомлен и не имел никаких причин знакомиться с материалами, выходящими за рамки моего допуска", - заявил журналистам Минарж.
Прага в середине апреля 2021 года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.