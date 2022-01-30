https://ria.ru/20220130/vrbetitsa-1770209716.html

В Чехии призвали разобраться с уничтожением документа о Врбетице

В Чехии призвали разобраться с уничтожением документа о Врбетице - РИА Новости, 30.01.2022

В Чехии призвали разобраться с уничтожением документа о Врбетице

Полиция должна проверить, при каких обстоятельствах администрация президента Чехии уничтожила секретный документ о взрывах на складах в деревне Врбетице,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:45

2022-01-30T17:45

2022-01-30T17:45

в мире

чехия

москва

милош земан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155049/29/1550492951_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7fa4bada1cc6a16c479adaded79540dd.jpg

ПРАГА, 30 янв – РИА Новости. Полиция должна проверить, при каких обстоятельствах администрация президента Чехии уничтожила секретный документ о взрывах на складах в деревне Врбетице, заявила спикер парламента страны Маркета Пекарова-Адамова.По данным изданий Respekt и Radiožurnál, полиция обратилась в администрацию главы республики с целью получить доступ к секретному докладу спецслужб о взрывах боеприпасов в деревне Врбетице (переданному для президента Милоша Земана в начале апреля 2021 года), чтобы изучить отпечатки пальцев и следы ДНК и определить, кто работал с этим документом. В администрации президента представителям полиции ответили, что доклад был ошибочно уничтожен в ноябре 2021 года."Мне не кажется вероятным, что такое могло случиться. Полиция должна проверить, при каких обстоятельствах это могло произойти", - заявила Пекарова-Адамова, выступая в эфире телеканала CNN Prima News. По мнению спикера парламента, администрация президента тем самым могла нарушить закон. Пекарова-Адамова сообщила, что в ближайшие дни рассмотрением этого вопроса займется парламентский комитет по безопасности.Участвовавший вместе с Пекаровой-Адамовой в теледискуссии бывший спикер парламента Радек Вондрачек выразил глубокое удивление, что о действиях полиции и о ситуации с уничтожением документа о Врбетице каким-то образом узнали журналисты. Еще один участник теледискуссии, депутат Ондржей Коларж, заявил, что не удивился бы, если бы уничтоженный доклад попал в посольство РФ в Праге. "А не могли эти документы попасть, например, в российское посольство (в Праге)? Я бы не удивился (этому)", - сказал Коларж.Глава президентской администрации Вратислав Минарж, не имеющий доступа к секретным документам, отверг возможность своего ознакомления с докладом. "Лично я никогда не сталкивался, не был ознакомлен и не имел никаких причин знакомиться с материалами, выходящими за рамки моего допуска", - заявил журналистам Минарж.Прага в середине апреля 2021 года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20220130/vrbetitsa-1770205474.html

https://ria.ru/20220129/doklad-1770152041.html

чехия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, москва, милош земан, россия