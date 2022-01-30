https://ria.ru/20220130/vrbetitsa-1770205474.html

В парламенте Чехии захотели выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице

В парламенте Чехии захотели выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице - РИА Новости, 30.01.2022

В парламенте Чехии захотели выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице

Комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов чешского парламента планирует расследовать причины уничтожения администрацией президента доклада разведки о... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:52

2022-01-30T16:52

2022-01-30T16:52

в мире

чехия

москва

милош земан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155049/29/1550492917_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_36d2fd52388b37fc254451c99aa7fb7a.jpg

ПРАГА, 30 янв - РИА Новости. Комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов чешского парламента планирует расследовать причины уничтожения администрацией президента доклада разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице, сообщает Чешское радио.Ранее СМИ сообщали, что переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен, полиция начала расследование. Согласно администрации президента, доклад был уничтожен в ноябре 2021 года."Комитет по безопасности Палаты депутатов планирует выяснить, почему администрация президента уничтожила доклад разведки о причастности российских тайных агентов ко взрывам в 2014 году на военных складах во Врбетице", - говорится в сообщении радио.По данным радио, глава президентской администрации Вратислав Минарж подтвердил уничтожение доклада, но отрицает, что имел к нему доступ. Отмечается, что у Минаржа и других советников президента нет доступа к конфиденциальной информации.Прага в середине апреля 2021 года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20220129/doklad-1770152041.html

https://ria.ru/20220128/chekhiya-1770086985.html

чехия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, москва, милош земан, россия