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В парламенте Чехии захотели выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице
В парламенте Чехии захотели выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице - РИА Новости, 30.01.2022
В парламенте Чехии захотели выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице
Комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов чешского парламента планирует расследовать причины уничтожения администрацией президента доклада разведки о... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:52
2022-01-30T16:52
в мире
чехия
москва
милош земан
россия
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ПРАГА, 30 янв - РИА Новости. Комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов чешского парламента планирует расследовать причины уничтожения администрацией президента доклада разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице, сообщает Чешское радио.Ранее СМИ сообщали, что переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен, полиция начала расследование. Согласно администрации президента, доклад был уничтожен в ноябре 2021 года."Комитет по безопасности Палаты депутатов планирует выяснить, почему администрация президента уничтожила доклад разведки о причастности российских тайных агентов ко взрывам в 2014 году на военных складах во Врбетице", - говорится в сообщении радио.По данным радио, глава президентской администрации Вратислав Минарж подтвердил уничтожение доклада, но отрицает, что имел к нему доступ. Отмечается, что у Минаржа и других советников президента нет доступа к конфиденциальной информации.Прага в середине апреля 2021 года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20220129/doklad-1770152041.html
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в мире, чехия, москва, милош земан, россия
16:52 30.01.2022
 
В парламенте Чехии захотели выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице

Комитет Палаты парламента Чехии захотел выяснить, почему уничтожили доклад о Врбетице

CC BY 2.0 / Roman Boed / PragueПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague
Прага. Архивное фото
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ПРАГА, 30 янв - РИА Новости. Комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов чешского парламента планирует расследовать причины уничтожения администрацией президента доклада разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице, сообщает Чешское радио.
Ранее СМИ сообщали, что переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен, полиция начала расследование. Согласно администрации президента, доклад был уничтожен в ноябре 2021 года.
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 21:24
СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
"Комитет по безопасности Палаты депутатов планирует выяснить, почему администрация президента уничтожила доклад разведки о причастности российских тайных агентов ко взрывам в 2014 году на военных складах во Врбетице", - говорится в сообщении радио.
По данным радио, глава президентской администрации Вратислав Минарж подтвердил уничтожение доклада, но отрицает, что имел к нему доступ. Отмечается, что у Минаржа и других советников президента нет доступа к конфиденциальной информации.
Прага в середине апреля 2021 года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Полиция на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 23:54
Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
 
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