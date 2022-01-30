https://ria.ru/20220130/voyska-1770159404.html

Британия объявила о масштабной переброске войск и техники к границам России

Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии - РИА Новости, 30.01.2022

Британия объявила о масштабной переброске войск и техники к границам России

Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброски оружия из-за ситуации вокруг Украины, заявили в... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T01:34

2022-01-30T01:34

2022-01-30T12:18

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ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброски оружия из-за ситуации вокруг Украины, заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Отмечается, что представители Великобритании согласуют окончательные детали предложения с союзниками по альянсу в Брюсселе на следующей неделе, министры обсудят военные варианты в понедельник."Этот пакет будет четким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России. Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, море и в воздухе", — цитирует пресс-служба слова Джонсона.Отмечается, что возможная переброска британского контингента усилит возможности НАТО и поддержку Великобритании партнеров в Скандинавии и Балтии. Кроме того, министр обороны Британии Бен Уоллес посетит на следующей неделе Венгрию, Словению и Хорватию.Сейчас в Эстонии расквартированы 900 британских военных, 100 — на Украине и около 150 — в Польше.В рамках учебной миссии Orbital Минобороны Великобритании на Украине, запущенной в 2015 году, подготовку прошли около 22 тысяч украинских военных, в январе Британия направила в эту страну дополнительно новых военных инструкторов и две тысячи ракет.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html

https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/lukashenko-1769963353.html

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