Британия объявила о масштабной переброске войск и техники к границам России

01:34 30.01.2022 (обновлено: 12:18 30.01.2022)
Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии
Британия планирует переброску техники и удвоение контингента войск в Эстонии из-за Украины
Британские военные. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброски оружия из-за ситуации вокруг Украины, заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
"Премьер-министр рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять Вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников. Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО", — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители Великобритании согласуют окончательные детали предложения с союзниками по альянсу в Брюсселе на следующей неделе, министры обсудят военные варианты в понедельник.
"Этот пакет будет четким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России. Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, море и в воздухе", — цитирует пресс-служба слова Джонсона.
Отмечается, что возможная переброска британского контингента усилит возможности НАТО и поддержку Великобритании партнеров в Скандинавии и Балтии. Кроме того, министр обороны Британии Бен Уоллес посетит на следующей неделе Венгрию, Словению и Хорватию.
Сейчас в Эстонии расквартированы 900 британских военных, 100 — на Украине и около 150 — в Польше.
В рамках учебной миссии Orbital Минобороны Великобритании на Украине, запущенной в 2015 году, подготовку прошли около 22 тысяч украинских военных, в январе Британия направила в эту страну дополнительно новых военных инструкторов и две тысячи ракет.
Вчера, 08:00Украина заставила США унижаться перед Китаем
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения и смешны, и опасны.
28 января, 12:56В миреЛукашенко пообещал России помощь в случае агрессии Запада