05:52 30.01.2022 (обновлено: 06:37 30.01.2022)
Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны
Экс-президент США Дональд Трамп: слабость Байдена создает угрозу третьей мировой войны
© AP Photo / Evan Vucci Экс-президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. "Некомпетентность" и "слабость" президента США Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны, заявил его предшественник Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе.
В частности, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".
Трамп пояснил, что, несмотря на хорошие, как он утверждает, отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Россия бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны.
"Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились", — предположил он.
Трамп также вновь выразил мнение, что он практически сорвал проект строительства российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", и, сославшись на историков, утверждал, что четыре года его президентства стали единственным периодом, когда Россия никуда "не двигалась". При этом он раскритиковал "одержимость" нынешней администрации заботой об Украине.
"Все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас для нас — это не украинская, а американская граница. Мы ничего не делаем по этому поводу — впускаем людей и понятия не имеем, кто они такие", — сказал Трамп.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.