https://ria.ru/20220130/voyna-1770164021.html

Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны

Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны - РИА Новости, 30.01.2022

Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны

"Некомпетентность" и "слабость" президента США Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны, заявил его предшественник Дональд Трамп, выступая перед своими... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T05:52

2022-01-30T05:52

2022-01-30T06:37

в мире

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сша

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россия

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. "Некомпетентность" и "слабость" президента США Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны, заявил его предшественник Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе.В частности, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".Трамп пояснил, что, несмотря на хорошие, как он утверждает, отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Россия бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны."Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились", — предположил он.Трамп также вновь выразил мнение, что он практически сорвал проект строительства российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", и, сославшись на историков, утверждал, что четыре года его президентства стали единственным периодом, когда Россия никуда "не двигалась". При этом он раскритиковал "одержимость" нынешней администрации заботой об Украине.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220126/tramp-1769674713.html

https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html

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в мире, украина, сша, джо байден, нато, дональд трамп, россия