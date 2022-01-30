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Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны
Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны - РИА Новости, 30.01.2022
Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны
"Некомпетентность" и "слабость" президента США Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны, заявил его предшественник Дональд Трамп, выступая перед своими... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T05:52
2022-01-30T06:37
в мире
украина
сша
джо байден
нато
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. "Некомпетентность" и "слабость" президента США Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны, заявил его предшественник Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе.В частности, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".Трамп пояснил, что, несмотря на хорошие, как он утверждает, отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Россия бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны."Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились", — предположил он.Трамп также вновь выразил мнение, что он практически сорвал проект строительства российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", и, сославшись на историков, утверждал, что четыре года его президентства стали единственным периодом, когда Россия никуда "не двигалась". При этом он раскритиковал "одержимость" нынешней администрации заботой об Украине.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220126/tramp-1769674713.html
https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, дональд трамп, россия
05:52 30.01.2022 (обновлено: 06:37 30.01.2022)
 
Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп: слабость Байдена создает угрозу третьей мировой войны

© AP Photo / Evan Vucci Экс-президент США Дональд Трамп
 Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. "Некомпетентность" и "слабость" президента США Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны, заявил его предшественник Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе.
В частности, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".

"Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск третьей мировой войны. Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... если бы я был президентом", — сказал экс-президент.

Трамп пояснил, что, несмотря на хорошие, как он утверждает, отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Россия бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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Трамп раскритиковал Байдена за идею отправить американских военных в Европу
"Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились", — предположил он.
Трамп также вновь выразил мнение, что он практически сорвал проект строительства российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", и, сославшись на историков, утверждал, что четыре года его президентства стали единственным периодом, когда Россия никуда "не двигалась". При этом он раскритиковал "одержимость" нынешней администрации заботой об Украине.

"Все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас для нас — это не украинская, а американская граница. Мы ничего не делаем по этому поводу — впускаем людей и понятия не имеем, кто они такие", — сказал Трамп.

Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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В миреУкраинаСШАДжо БайденНАТОДональд ТрампРоссия
 
 
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