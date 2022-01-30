Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220130/vaktsinatsiya-1770161580.html
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых - РИА Новости, 30.01.2022
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых
Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T03:16
2022-01-30T07:47
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей нетесов
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769268941_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_8d8614fa1d20c2281867e83fb4525705.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 янв — РИА Новости. Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник М" поможет уберечь от инфекции и их родителей, бабушек и дедушек, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Эксперт отметил, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом "омикрон" из-за свойства этого варианта вируса, которое впервые было отмечено для предшествующего штамма "дельта"."Дельтой" тоже сильнее начали болеть дети. Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение "Спутника М" начинается сейчас", — сказал Нетесов.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). В январе 2022 года препарат получили многие регионы России. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что вакцинация подростков — добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769823640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769268941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcc1feb75f4936870696991f3cc6122f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, вакцинация россиян от covid-19
03:16 30.01.2022 (обновлено: 07:47 30.01.2022)
 
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых

Вирусолог Нетесов: вакцинация детей предотвратит заражение коронавирусом от них взрослых

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Упаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М"). Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 янв — РИА Новости. Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник М" поможет уберечь от инфекции и их родителей, бабушек и дедушек, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

"Я считаю, что вакцинация детей поможет. Дети не просто болеют. Дело в том, что среди детей много тех, кто болеет бессимптомно, но вирус они выделяют и заражают окружающих людей, в том числе родителей, дедушек и бабушек. Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С "омикроном" эта история может повториться", — сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом "омикрон" из-за свойства этого варианта вируса, которое впервые было отмечено для предшествующего штамма "дельта".
"Дельтой" тоже сильнее начали болеть дети. Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение "Спутника М" начинается сейчас", — сказал Нетесов.
Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). В январе 2022 года препарат получили многие регионы России. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что вакцинация подростков — добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 16:36Распространение коронавируса
В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей НетесовВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России