https://ria.ru/20220130/vaktsinatsiya-1770161580.html

Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых

Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых - РИА Новости, 30.01.2022

Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых

Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T03:16

2022-01-30T03:16

2022-01-30T07:47

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей нетесов

вакцинация россиян от covid-19

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НОВОСИБИРСК, 30 янв — РИА Новости. Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник М" поможет уберечь от инфекции и их родителей, бабушек и дедушек, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Эксперт отметил, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом "омикрон" из-за свойства этого варианта вируса, которое впервые было отмечено для предшествующего штамма "дельта"."Дельтой" тоже сильнее начали болеть дети. Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение "Спутника М" начинается сейчас", — сказал Нетесов.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). В январе 2022 года препарат получили многие регионы России. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что вакцинация подростков — добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769823640.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, вакцинация россиян от covid-19