https://ria.ru/20220130/vaktsinatsiya-1770161580.html
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых - РИА Новости, 30.01.2022
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых
Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T03:16
2022-01-30T03:16
2022-01-30T07:47
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
сергей нетесов
вакцинация россиян от covid-19
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НОВОСИБИРСК, 30 янв — РИА Новости. Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник М" поможет уберечь от инфекции и их родителей, бабушек и дедушек, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Эксперт отметил, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом "омикрон" из-за свойства этого варианта вируса, которое впервые было отмечено для предшествующего штамма "дельта"."Дельтой" тоже сильнее начали болеть дети. Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение "Спутника М" начинается сейчас", — сказал Нетесов.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). В январе 2022 года препарат получили многие регионы России. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что вакцинация подростков — добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769823640.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, вакцинация россиян от covid-19
03:16 30.01.2022 (обновлено: 07:47 30.01.2022)
Эксперт рассказал, как вакцинация детей поможет уберечь от COVID взрослых
Вирусолог Нетесов: вакцинация детей предотвратит заражение коронавирусом от них взрослых
НОВОСИБИРСК, 30 янв — РИА Новости. Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник М" поможет уберечь от инфекции и их родителей, бабушек и дедушек, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"Я считаю, что вакцинация детей поможет. Дети не просто болеют. Дело в том, что среди детей много тех, кто болеет бессимптомно, но вирус они выделяют и заражают окружающих людей, в том числе родителей, дедушек и бабушек. Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С "омикроном" эта история может повториться", — сказал собеседник агентства.
Эксперт отметил, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом "омикрон" из-за свойства этого варианта вируса, которое впервые было отмечено для предшествующего штамма "дельта".
"Дельтой" тоже сильнее начали болеть дети. Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение "Спутника М" начинается сейчас", — сказал Нетесов
.
Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). В январе 2022 года препарат получили многие регионы России. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что вакцинация подростков — добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.