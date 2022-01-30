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В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами
Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами из-за России - РИА Новости, 30.01.2022
В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами
Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, усомнившегося в готовящемся "российском... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T20:01
2022-01-30T20:01
2022-01-30T23:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, усомнившегося в готовящемся "российском вторжении".Ранее киевский политик прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений. Он заявил, что не знает "реальной причины, по которой США так делают", но уточнил, что это вредит экономике республики.В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой "удара" по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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в мире, украина, сша, сергей нарышкин, владимир зеленский, сергей лавров, европарламент, давид арахамия, россия
20:01 30.01.2022 (обновлено: 23:00 30.01.2022)
Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами из-за России
Депутат Европарламента Крамон назвала власти Украины наркоманами из-за слов о России