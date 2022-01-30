https://ria.ru/20220130/ukraina-1770220872.html

В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами

Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами из-за России - РИА Новости, 30.01.2022

В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, усомнившегося в готовящемся "российском... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T20:01

2022-01-30T20:01

2022-01-30T23:00

в мире

украина

сша

сергей нарышкин

владимир зеленский

сергей лавров

европарламент

давид арахамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749962900_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_f525737a7d51491dba9ddb24fa721dc8.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, усомнившегося в готовящемся "российском вторжении".Ранее киевский политик прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений. Он заявил, что не знает "реальной причины, по которой США так делают", но уточнил, что это вредит экономике республики.В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой "удара" по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, сергей нарышкин, владимир зеленский, сергей лавров, европарламент, давид арахамия, россия