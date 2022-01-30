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https://ria.ru/20220130/ukraina-1770188382.html
США дурят Украину обещаниями воевать против русских
Читатели WSJ обвинили США в разжигании войны на Украине - РИА Новости, 30.01.2022
США дурят Украину обещаниями воевать против русских
Желание Вашингтона помочь Киеву справиться с "российским вторжением" играет только против Киева и подозрительно помогает западной военной индустрии. Об этом... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T13:35
2022-01-30T13:35
киев
мексика
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Желание Вашингтона помочь Киеву справиться с "российским вторжением" играет только против Киева и подозрительно помогает западной военной индустрии. Об этом заявили читатели американской газеты The Wall Street Journal, комментируя статью о подготовке на Украине ополчения.Многие пользователи отметили, что западные СМИ продолжают публиковать панические материалы о войне с Россией, хотя об обратном говорил даже Владимир Зеленский."Россия не хочет войны. Россия хочет уступок и признания. И хочет получить их без реальной войны, которая была бы чрезвычайно дорогостоящей и опасно непредсказуемой. Меня больше беспокоит то, что мы можем неосмотрительно загнать русского медведя в угол так, что у него не останется другого выбора, кроме как воевать. В США гигантская индустрия, которая будет рада войне, независимо от того, будем ли мы непосредственно участвовать или просто поставлять оружие, и она только что потеряла центр прибыли в Афганистане. И у нее более чем достаточно карманных политиков в обеих партиях", — написал комментатор Stephen Keith."Я понимаю украинского президента, который призывает успокоиться. Все эти крики и зловещие заявления Милли и Минобороны напоминают чрезмерно ретивых родственников, которые пытаются помочь приготовить индейку на День благодарения, но в итоге сжигают весь дом", — заметила Margi Abbott."Да, я не представляю, зачем американские чиновники нагнетают истерию, эвакуируя семьи сотрудников посольств и рисуя картины смерти и разрушений. Отправка военной помощи Украине, мобилизация войск для возможного развертывания, повышение готовности НАТО, налаживание экспорта СПГ, планирование санкций и недвусмысленная дипломатическая поддержка Украины — все это необходимо, но какой смысл поддерживать миф о вторжении Путина?" — ответил Mark Kofman."Весь этот шум в медиа и справа, и слева напоминает мне подготовку почвы к Иракской войне", — высказался Greg Daniels."Как бы мы себя чувствовали, если бы Россия была в союзе с Канадой или Мексикой и имела бы военную технику и боевые силы, готовые отразить нападение со стороны США? Разве те же самые так называемые защитники не могут быть использованы для нападения? НАТО создали для противодействия угрозе Европе со стороны Советского Союза. Когда он распался, почему НАТО не распалась или не превратилась в нечто иное, чем военная сила, на которую Россия не может смотреть как на что-то иное, кроме как на будущую угрозу? Мир лучше всего достигается дипломатией, основанной на взаимных интересах, расширением торговли и коммерции, а не бряцанием саблями и военным позерством", — заявил Frank Pomposelli.Ранее американское посольство в Киеве повторно обратилось с призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в стране, предложив список стран, куда возможен отъезд. Согласно заявлению дипмиссии, ситуация в сфере безопасности неясна "на фоне возросшей опасности военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждений".Российская сторона не раз опровергала сообщения о подготовке "вторжения" на Украину, публикуемые в западных СМИ, и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/lavrov-1770182346.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/moshennik-1770186380.html
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киев, мексика, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, россия
13:35 30.01.2022
 
Читатели WSJ обвинили США в разжигании войны на Украине

Читатели The Wall Street Journal: США так хотят помочь Украине, что втягивают ее в войну

© AP Photo / Efrem LukatskyУчения сил территориальной обороны Украины под Киевом
Учения сил территориальной обороны Украины под Киевом - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Желание Вашингтона помочь Киеву справиться с "российским вторжением" играет только против Киева и подозрительно помогает западной военной индустрии. Об этом заявили читатели американской газеты The Wall Street Journal, комментируя статью о подготовке на Украине ополчения.
Многие пользователи отметили, что западные СМИ продолжают публиковать панические материалы о войне с Россией, хотя об обратном говорил даже Владимир Зеленский.
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"Россия не хочет войны. Россия хочет уступок и признания. И хочет получить их без реальной войны, которая была бы чрезвычайно дорогостоящей и опасно непредсказуемой. Меня больше беспокоит то, что мы можем неосмотрительно загнать русского медведя в угол так, что у него не останется другого выбора, кроме как воевать. В США гигантская индустрия, которая будет рада войне, независимо от того, будем ли мы непосредственно участвовать или просто поставлять оружие, и она только что потеряла центр прибыли в Афганистане. И у нее более чем достаточно карманных политиков в обеих партиях", — написал комментатор Stephen Keith.
"Я понимаю украинского президента, который призывает успокоиться. Все эти крики и зловещие заявления Милли и Минобороны напоминают чрезмерно ретивых родственников, которые пытаются помочь приготовить индейку на День благодарения, но в итоге сжигают весь дом", — заметила Margi Abbott.
"Да, я не представляю, зачем американские чиновники нагнетают истерию, эвакуируя семьи сотрудников посольств и рисуя картины смерти и разрушений. Отправка военной помощи Украине, мобилизация войск для возможного развертывания, повышение готовности НАТО, налаживание экспорта СПГ, планирование санкций и недвусмысленная дипломатическая поддержка Украины — все это необходимо, но какой смысл поддерживать миф о вторжении Путина?" — ответил Mark Kofman.
"Весь этот шум в медиа и справа, и слева напоминает мне подготовку почвы к Иракской войне", — высказался Greg Daniels.
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"Как бы мы себя чувствовали, если бы Россия была в союзе с Канадой или Мексикой и имела бы военную технику и боевые силы, готовые отразить нападение со стороны США? Разве те же самые так называемые защитники не могут быть использованы для нападения? НАТО создали для противодействия угрозе Европе со стороны Советского Союза. Когда он распался, почему НАТО не распалась или не превратилась в нечто иное, чем военная сила, на которую Россия не может смотреть как на что-то иное, кроме как на будущую угрозу? Мир лучше всего достигается дипломатией, основанной на взаимных интересах, расширением торговли и коммерции, а не бряцанием саблями и военным позерством", — заявил Frank Pomposelli.
Ранее американское посольство в Киеве повторно обратилось с призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в стране, предложив список стран, куда возможен отъезд. Согласно заявлению дипмиссии, ситуация в сфере безопасности неясна "на фоне возросшей опасности военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждений".
Российская сторона не раз опровергала сообщения о подготовке "вторжения" на Украину, публикуемые в западных СМИ, и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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