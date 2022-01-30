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Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба
Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба - РИА Новости, 30.01.2022
Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна уже страдает экономически из-за паники по поводу якобы обострения ситуации. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T13:28
2022-01-30T13:28
в мире
киев
сша
владимир зеленский
нато
сергей лавров
дмитрий кулеба
минские соглашения
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна уже страдает экономически из-за паники по поводу якобы обострения ситуации."Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники", - отметил Кулеба в интервью американскому изданию Vice.По словам главы украинского МИД, рынки и люди должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить "худший вариант развития событий".По заявлению Кулебы, некоторые западные союзники из-за "недостатка политической воли" не так активно помогают Украине, как могли бы. Однако министр воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. По его словам, "ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут, это не так, нам не нужна эта паника". Он также добавил, что заявления о возможной эскалации ситуации с РФ вызвали панику на рынках и финансовом секторе, это негативно сказывается на экономике, инвесторы начали выводить деньги с Украины.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, нато, сергей лавров, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия
13:28 30.01.2022
 
Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна уже страдает из-за паники по поводу эскалации

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна уже страдает экономически из-за паники по поводу якобы обострения ситуации.
"Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники", - отметил Кулеба в интервью американскому изданию Vice.
По словам главы украинского МИД, рынки и люди должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить "худший вариант развития событий".
По заявлению Кулебы, некоторые западные союзники из-за "недостатка политической воли" не так активно помогают Украине, как могли бы. Однако министр воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. По его словам, "ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут, это не так, нам не нужна эта паника". Он также добавил, что заявления о возможной эскалации ситуации с РФ вызвали панику на рынках и финансовом секторе, это негативно сказывается на экономике, инвесторы начали выводить деньги с Украины.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
11:42
Глава МИД Британии не исключила никаких вариантов оказания помощи Украине
 
В миреКиевСШАВладимир ЗеленскийНАТОСергей ЛавровДмитрий КулебаМинские соглашенияРоссия
 
 
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