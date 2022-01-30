США слетели с катушек, истеря из-за Украины

11:03 30.01.2022 (обновлено: 17:35 30.01.2022)
TNI: переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик благодаря США
National Interest: отсутствие прогресса в переговорах по украинскому кризису — заслуга США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская дипломатия терпит настолько серьезное поражение в контексте кризиса на Украине и переговоров с Россией по гарантиям безопасности, что Киев выступил с опровержением мейнстримных заявлений Запада о неотвратимом "российском вторжении", пишет The National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос заявил, что позиция американских политиков создает дополнительные проблемы на пути урегулирования отношений между Россией и Западом. В частности, заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что "Россия в любой момент может начать атаку на Украину", вынудило сам Киев выступить с опровержением.
"Растущее расхождение в риторике между Киевом и Вашингтоном проявилось в недавнем телефонном разговоре между Байденом и Зеленским, который, по словам высокопоставленного украинского чиновника, "прошел не очень хорошо". Украинский президент призвал своего коллегу "успокоиться", сказав Байдену, что продолжающееся чрезвычайное положение на Украине наносит ущерб экономике и моральному состоянию населения его страны", — пишет автор материала.
Эпископос перечислил дипломатические шаги, которые предпринимает Россия, несмотря на разочарование американским подходом к решению поставленных задач. Как пояснил автор, Москва обратила внимание Запада на Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую декларацию 2010 года.
"Лавров призвал Запад прислушаться к тому, что он назвал соглашениями, подписанными в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). <...> Лавров, который ранее, казалось, преуменьшал значение ОБСЕ как площадки для продуктивного диалога, добавил, что Москва намерена добиваться от западных коллег конкретных ответов по интерпретации Кремлем предыдущих документов ОБСЕ", — заявил Эпископос.
Кроме того, журналист рассказал о реакции на российскую позицию по гарантиям безопасности со стороны зарубежных партнеров.
"В начале этой недели Пекин вмешался в украинский кризис, сделав самое решительное заявление о поддержке российской дипломатической позиции. В телефонном разговоре с Блинкеном министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что "разумные опасения России по поводу безопасности должны быть приняты всерьез и решены", добавив, что Пекин полностью поддерживает реализацию Минских соглашений", — отметил он.
Москва представила проекты документов о гарантиях безопасности в конце прошлого года. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.