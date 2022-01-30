Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770175656.html
США слетели с катушек, истеря из-за Украины
TNI: переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик благодаря США - РИА Новости, 30.01.2022
США слетели с катушек, истеря из-за Украины
Американская дипломатия терпит настолько серьезное поражение в контексте кризиса на Украине и переговоров с Россией по гарантиям безопасности, что Киев выступил РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T11:03
2022-01-30T17:35
киев
москва
нато
ван и (политик)
обсе
цены на нефть
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская дипломатия терпит настолько серьезное поражение в контексте кризиса на Украине и переговоров с Россией по гарантиям безопасности, что Киев выступил с опровержением мейнстримных заявлений Запада о неотвратимом "российском вторжении", пишет The National Interest.Автор статьи Марк Эпископос заявил, что позиция американских политиков создает дополнительные проблемы на пути урегулирования отношений между Россией и Западом. В частности, заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что "Россия в любой момент может начать атаку на Украину", вынудило сам Киев выступить с опровержением."Растущее расхождение в риторике между Киевом и Вашингтоном проявилось в недавнем телефонном разговоре между Байденом и Зеленским, который, по словам высокопоставленного украинского чиновника, "прошел не очень хорошо". Украинский президент призвал своего коллегу "успокоиться", сказав Байдену, что продолжающееся чрезвычайное положение на Украине наносит ущерб экономике и моральному состоянию населения его страны", — пишет автор материала.Эпископос перечислил дипломатические шаги, которые предпринимает Россия, несмотря на разочарование американским подходом к решению поставленных задач. Как пояснил автор, Москва обратила внимание Запада на Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую декларацию 2010 года."Лавров призвал Запад прислушаться к тому, что он назвал соглашениями, подписанными в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). &lt;...&gt; Лавров, который ранее, казалось, преуменьшал значение ОБСЕ как площадки для продуктивного диалога, добавил, что Москва намерена добиваться от западных коллег конкретных ответов по интерпретации Кремлем предыдущих документов ОБСЕ", — заявил Эпископос.Кроме того, журналист рассказал о реакции на российскую позицию по гарантиям безопасности со стороны зарубежных партнеров."В начале этой недели Пекин вмешался в украинский кризис, сделав самое решительное заявление о поддержке российской дипломатической позиции. В телефонном разговоре с Блинкеном министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что "разумные опасения России по поводу безопасности должны быть приняты всерьез и решены", добавив, что Пекин полностью поддерживает реализацию Минских соглашений", — отметил он.Москва представила проекты документов о гарантиях безопасности в конце прошлого года. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220129/vengriya-1770134985.html
https://ria.ru/20220128/bezopasnost-1769969856.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/evakuatsiya-1770174814.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, москва, нато, ван и (политик), обсе, цены на нефть, ситуация в днр и лнр, россия, марк эпископос
11:03 30.01.2022 (обновлено: 17:35 30.01.2022)
 
TNI: переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик благодаря США

National Interest: отсутствие прогресса в переговорах по украинскому кризису — заслуга США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская дипломатия терпит настолько серьезное поражение в контексте кризиса на Украине и переговоров с Россией по гарантиям безопасности, что Киев выступил с опровержением мейнстримных заявлений Запада о неотвратимом "российском вторжении", пишет The National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос заявил, что позиция американских политиков создает дополнительные проблемы на пути урегулирования отношений между Россией и Западом. В частности, заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что "Россия в любой момент может начать атаку на Украину", вынудило сам Киев выступить с опровержением.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 16:14В мире
В Венгрии считают, что Украине пока рано вступать в НАТО
"Растущее расхождение в риторике между Киевом и Вашингтоном проявилось в недавнем телефонном разговоре между Байденом и Зеленским, который, по словам высокопоставленного украинского чиновника, "прошел не очень хорошо". Украинский президент призвал своего коллегу "успокоиться", сказав Байдену, что продолжающееся чрезвычайное положение на Украине наносит ущерб экономике и моральному состоянию населения его страны", — пишет автор материала.
Эпископос перечислил дипломатические шаги, которые предпринимает Россия, несмотря на разочарование американским подходом к решению поставленных задач. Как пояснил автор, Москва обратила внимание Запада на Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую декларацию 2010 года.
"Лавров призвал Запад прислушаться к тому, что он назвал соглашениями, подписанными в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). <...> Лавров, который ранее, казалось, преуменьшал значение ОБСЕ как площадки для продуктивного диалога, добавил, что Москва намерена добиваться от западных коллег конкретных ответов по интерпретации Кремлем предыдущих документов ОБСЕ", — заявил Эпископос.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:19
В Кремле допустили, что Путин обсудит с Макроном ответ США по гарантиям
Кроме того, журналист рассказал о реакции на российскую позицию по гарантиям безопасности со стороны зарубежных партнеров.
"В начале этой недели Пекин вмешался в украинский кризис, сделав самое решительное заявление о поддержке российской дипломатической позиции. В телефонном разговоре с Блинкеном министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что "разумные опасения России по поводу безопасности должны быть приняты всерьез и решены", добавив, что Пекин полностью поддерживает реализацию Минских соглашений", — отметил он.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
10:43В мире
Посольство США подготовило пути эвакуации своих граждан из Украины
Москва представила проекты документов о гарантиях безопасности в конце прошлого года. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
КиевМоскваНАТОВан И (политик)ОБСЕЦены на нефтьСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМарк Эпископос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России