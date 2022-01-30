https://ria.ru/20220130/ukraina-1770172939.html

США вновь призвали своих граждан покинуть Украину

США вновь призвали своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 30.01.2022

США вновь призвали своих граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве снова обратилось с призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T10:21

2022-01-30T10:21

2022-01-30T10:21

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посольство США в Киеве снова обратилось с призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в стране, предложив им список стран, куда возможен отъезд, следует из заявления дипмиссии."Ситуация в сфере безопасности продолжает оставаться непредсказуемой на фоне возросшей опасности военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждений. Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности", - сообщило посольство.Американская дипмиссия предложила своим гражданам поехать в соседние с Украиной страны, такие как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. При этом посольство не рекомендует въезжать в Молдавию через Приднестровье, так как в этом случае у дипмиссии будет "ограниченный доступ" и она не сможет обеспечить полноценную помощь гражданам.Посольство отмечает, что выдает кредиты для тех американских граждан, которые в данный момент не могут купить билет на коммерческий рейс в США.Ранее госдеп объявил, что разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.Высокопоставленный представитель госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности. По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказуемыми", - заявил чиновник.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769914377.html

https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769817498.html

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в мире, украина, сша, словакия, румыния, нато, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия