https://ria.ru/20220130/ukraina-1770161174.html

СМИ: Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования

СМИ: Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования - РИА Новости, 30.01.2022

СМИ: Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования

МИД Южной Кореи заявил, что направит трех должностных лиц в посольство на Украине для подготовки планов действий для южнокорейских граждан в чрезвычайных... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T02:51

2022-01-30T02:51

2022-01-30T02:51

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южная корея

мид южной кореи

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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи заявил, что направит трех должностных лиц в посольство на Украине для подготовки планов действий для южнокорейских граждан в чрезвычайных ситуациях на фоне геополитической напряженности в регионе, передает агентство Рёнхап.Сообщается, что решение было принято в субботу после того, как министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён ранее провел совещание с руководителями дипломатических миссий в России, на Украине и в других странах.Посольство Республики Корея в Киеве планирует обновить информацию на своем сайте о маршрутах для путешествий, а также проводить встречи с проживающими там южнокорейцами, которым советует переехать в более безопасные регионы в ближайшем будущем.По данным агентства, на Украине находятся около 440 корейцев, большинство из которых проживают в Киеве.МИД Южной Кореи ранее ввел третий уровень опасности для более 10 регионов на юго-востоке и севере Украины. Третий уровень подразумевает рекомендацию южнокорейским гражданам срочно покинуть эти территории.

https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html

https://ria.ru/20220129/bezopasnost-1770155782.html

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в мире, украина, южная корея, мид южной кореи