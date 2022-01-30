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СМИ: Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования
СМИ: Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования - РИА Новости, 30.01.2022
СМИ: Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования
МИД Южной Кореи заявил, что направит трех должностных лиц в посольство на Украине для подготовки планов действий для южнокорейских граждан в чрезвычайных... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T02:51
2022-01-30T02:51
в мире
украина
южная корея
мид южной кореи
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи заявил, что направит трех должностных лиц в посольство на Украине для подготовки планов действий для южнокорейских граждан в чрезвычайных ситуациях на фоне геополитической напряженности в регионе, передает агентство Рёнхап.Сообщается, что решение было принято в субботу после того, как министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён ранее провел совещание с руководителями дипломатических миссий в России, на Украине и в других странах.Посольство Республики Корея в Киеве планирует обновить информацию на своем сайте о маршрутах для путешествий, а также проводить встречи с проживающими там южнокорейцами, которым советует переехать в более безопасные регионы в ближайшем будущем.По данным агентства, на Украине находятся около 440 корейцев, большинство из которых проживают в Киеве.МИД Южной Кореи ранее ввел третий уровень опасности для более 10 регионов на юго-востоке и севере Украины. Третий уровень подразумевает рекомендацию южнокорейским гражданам срочно покинуть эти территории.
https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html
https://ria.ru/20220129/bezopasnost-1770155782.html
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в мире, украина, южная корея, мид южной кореи
02:51 30.01.2022
 
СМИ: Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования

Рёнхап: Южная Корея направит на Украину трех чиновников для кризисного реагирования

© РИА Новости / Петров / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Петров
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи заявил, что направит трех должностных лиц в посольство на Украине для подготовки планов действий для южнокорейских граждан в чрезвычайных ситуациях на фоне геополитической напряженности в регионе, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что решение было принято в субботу после того, как министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён ранее провел совещание с руководителями дипломатических миссий в России, на Украине и в других странах.
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Посольство Республики Корея в Киеве планирует обновить информацию на своем сайте о маршрутах для путешествий, а также проводить встречи с проживающими там южнокорейцами, которым советует переехать в более безопасные регионы в ближайшем будущем.
По данным агентства, на Украине находятся около 440 корейцев, большинство из которых проживают в Киеве.
МИД Южной Кореи ранее ввел третий уровень опасности для более 10 регионов на юго-востоке и севере Украины. Третий уровень подразумевает рекомендацию южнокорейским гражданам срочно покинуть эти территории.
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В миреУкраинаЮжная КореяМИД Южной Кореи
 
 
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