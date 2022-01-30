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В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран
В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран - РИА Новости, 30.01.2022
В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" - это внутреннее дело России и Белоруссии. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T21:01
2022-01-30T21:01
в мире
белоруссия
одкб
станислав зась
россия
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МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" - это внутреннее дело России и Белоруссии.Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."Учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории", - сказал Зась в эфире телеканала СТВ.При этом, по его мнению, нужно учитывать "настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве", и добавлять открытости в рамках учений."Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел, участники. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения", - отметил Зась.
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в мире, белоруссия, одкб, станислав зась, россия
21:01 30.01.2022
 
В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран

Генсек ОДКБ Зась назвал учения "Союзная решимость" внутренним делом России и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко Генсек ОДКБ Станислав Зась
 Генсек ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Генсек ОДКБ Станислав Зась
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МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" - это внутреннее дело России и Белоруссии.
Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
"Учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории", - сказал Зась в эфире телеканала СТВ.
При этом, по его мнению, нужно учитывать "настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве", и добавлять открытости в рамках учений.
"Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел, участники. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения", - отметил Зась.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 21:50Беспорядки в Казахстане
Действия ОДКБ в Казахстане получили много положительных оценок, заявил Зась
 
В миреБелоруссияОДКБСтанислав ЗасьРоссия
 
 
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