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В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран

В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран - РИА Новости, 30.01.2022

В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" - это внутреннее дело России и Белоруссии. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T21:01

2022-01-30T21:01

2022-01-30T21:01

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МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" - это внутреннее дело России и Белоруссии.Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."Учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории", - сказал Зась в эфире телеканала СТВ.При этом, по его мнению, нужно учитывать "настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве", и добавлять открытости в рамках учений."Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел, участники. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения", - отметил Зась.

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