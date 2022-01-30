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В Ирландии приветствовали решение России перенести район учений флота
В Ирландии приветствовали решение России перенести район учений флота - РИА Новости, 30.01.2022
В Ирландии приветствовали решение России перенести район учений флота
Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T03:49
2022-01-30T15:13
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ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что в ответ на просьбы Дублина Москва решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать рыбакам из этой страны.Ранее он заявил, что уведомил посла России в республике, что военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Дублин получил уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.Филатов ранее сообщил РИА Новости, что Москва довела до сведения МИД республики, что предстоящие военно-морские учения ВМФ в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для этой страны, ни для кого-то еще. Он подчеркнул, что подобные учения в этом регионе проводятся ежегодно — и не только Россией — и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.ВМФ проводит в январе — феврале серию учений под общим руководством главкома Николая Евменова. Основная направленность маневров — отработка действий "по защите российских национальных интересов в Мировом океане", а также "по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений".Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные маневры пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
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в мире, вмф рф, ирландия, россия
03:49 30.01.2022 (обновлено: 15:13 30.01.2022)
 
В Ирландии приветствовали решение России перенести район учений флота

Глава МИД и МО Ирландии Ковени приветствовал решение России перенести район учений ВМФ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИрландия
Ирландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.
Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что в ответ на просьбы Дублина Москва решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать рыбакам из этой страны.

"На этой неделе я написал моему коллеге министру обороны России и попросил его пересмотреть решение о проведении военно-морских учений у побережья Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ", — написал Ковени.

Ранее он заявил, что уведомил посла России в республике, что военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Дублин получил уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.
Филатов ранее сообщил РИА Новости, что Москва довела до сведения МИД республики, что предстоящие военно-морские учения ВМФ в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для этой страны, ни для кого-то еще. Он подчеркнул, что подобные учения в этом регионе проводятся ежегодно — и не только Россией — и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.
ВМФ проводит в январе — феврале серию учений под общим руководством главкома Николая Евменова. Основная направленность маневров — отработка действий "по защите российских национальных интересов в Мировом океане", а также "по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений".

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные маневры пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
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