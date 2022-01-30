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В Ирландии приветствовали решение России перенести район учений флота

В Ирландии приветствовали решение России перенести район учений флота - РИА Новости, 30.01.2022

В Ирландии приветствовали решение России перенести район учений флота

Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T03:49

2022-01-30T03:49

2022-01-30T15:13

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ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что в ответ на просьбы Дублина Москва решила перенести район предстоящих учений ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать рыбакам из этой страны.Ранее он заявил, что уведомил посла России в республике, что военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Дублин получил уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.Филатов ранее сообщил РИА Новости, что Москва довела до сведения МИД республики, что предстоящие военно-морские учения ВМФ в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для этой страны, ни для кого-то еще. Он подчеркнул, что подобные учения в этом регионе проводятся ежегодно — и не только Россией — и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.ВМФ проводит в январе — феврале серию учений под общим руководством главкома Николая Евменова. Основная направленность маневров — отработка действий "по защите российских национальных интересов в Мировом океане", а также "по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений".Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные маневры пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.

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