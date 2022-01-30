https://ria.ru/20220130/tsoy-1770016010.html
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл - РИА Новости, 30.01.2022
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл
Анатолий Цой (Tsoy) выпустил сингл "Я огонь". О релизе он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T00:37
2022-01-30T00:37
2022-01-30T00:37
культура
новости культуры
музыка
шоу "маска"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770014371_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_6aa788c8c908d15d5377206c5962ae4e.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Анатолий Цой (Tsoy) выпустил сингл "Я огонь". О релизе он сообщил в личном микроблоге. Цой — бывший участник группы MBAND. Первый сольный сингл он выпустил в октябре 2019-го. Песня называется "Не больно". Он также стал победителем первого сезона шоу "Маска". Фанатам новый трек понравился. "Я влюбилась в эту песню с первого прослушивания", "Просто огонь!", "Все пылает внутри. Слушаю не переставая... Песня просто запала сразу с первых нот в сердце. Анатолий хорошего вам отдыха и новых шикарных премьер..." — комментируют пользователи. Трек доступен на цифровых платформах.
https://ria.ru/20220127/klip-1769779943.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770014371_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_d3b325ad22a047eadd99bc0b29325ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, шоу "маска"
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл
Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой представил сингл "Я огонь"