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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220130/tsoy-1770016010.html
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл - РИА Новости, 30.01.2022
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл
Анатолий Цой (Tsoy) выпустил сингл "Я огонь". О релизе он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T00:37
2022-01-30T00:37
культура
новости культуры
музыка
шоу "маска"
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Анатолий Цой (Tsoy) выпустил сингл "Я огонь". О релизе он сообщил в личном микроблоге. Цой — бывший участник группы MBAND. Первый сольный сингл он выпустил в октябре 2019-го. Песня называется "Не больно". Он также стал победителем первого сезона шоу "Маска". Фанатам новый трек понравился. "Я влюбилась в эту песню с первого прослушивания", "Просто огонь!", "Все пылает внутри. Слушаю не переставая... Песня просто запала сразу с первых нот в сердце. Анатолий хорошего вам отдыха и новых шикарных премьер..." — комментируют пользователи. Трек доступен на цифровых платформах.
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новости культуры, музыка, шоу "маска"
00:37 30.01.2022
 
Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл

Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой представил сингл "Я огонь"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец TSOY (Анатолий Цой)
Певец TSOY (Анатолий Цой) - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Анатолий Цой (Tsoy) выпустил сингл "Я огонь". О релизе он сообщил в личном микроблоге.
Цой — бывший участник группы MBAND. Первый сольный сингл он выпустил в октябре 2019-го. Песня называется "Не больно". Он также стал победителем первого сезона шоу "Маска".
Фанатам новый трек понравился. "Я влюбилась в эту песню с первого прослушивания", "Просто огонь!", "Все пылает внутри. Слушаю не переставая... Песня просто запала сразу с первых нот в сердце. Анатолий хорошего вам отдыха и новых шикарных премьер..." — комментируют пользователи.
Трек доступен на цифровых платформах.
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