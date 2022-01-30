https://ria.ru/20220130/tsoy-1770016010.html

Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл

Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл - РИА Новости, 30.01.2022

Победитель первого сезона шоу "Маска" представил сингл

Анатолий Цой (Tsoy) выпустил сингл "Я огонь". О релизе он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T00:37

2022-01-30T00:37

2022-01-30T00:37

культура

новости культуры

музыка

шоу "маска"

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Анатолий Цой (Tsoy) выпустил сингл "Я огонь". О релизе он сообщил в личном микроблоге. Цой — бывший участник группы MBAND. Первый сольный сингл он выпустил в октябре 2019-го. Песня называется "Не больно". Он также стал победителем первого сезона шоу "Маска". Фанатам новый трек понравился. "Я влюбилась в эту песню с первого прослушивания", "Просто огонь!", "Все пылает внутри. Слушаю не переставая... Песня просто запала сразу с первых нот в сердце. Анатолий хорошего вам отдыха и новых шикарных премьер..." — комментируют пользователи. Трек доступен на цифровых платформах.

https://ria.ru/20220127/klip-1769779943.html

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новости культуры, музыка, шоу "маска"