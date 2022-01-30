https://ria.ru/20220130/tsiklon-1770195353.html
Циклон "Надя" принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков
Циклон "Надя" принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.01.2022
Циклон "Надя" принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков
Снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T14:59
2022-01-30T14:59
2022-01-30T14:59
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, наступающий североатлантический циклон "Надя" "будет капризнее своей предшественницы "Марии" и принесет снега вдвое больше. Так, уже вечером в воскресенье погода в Центральной России испортится и регион накроют снеговые тучи."В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом столичный регион – за 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра",- сообщил Тишковец.Он добавил, что в ночь на вторник снегопады в Москве усилятся, и в осадкомеры попадет уже до 6 миллиметров.Он добавил, что при этом на "макушку зимы", а именно на 31 января, когда, согласно климату, приходятся самые холодные сутки в году, будет, наоборот, не по сезону довольно тепло."Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов",- сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20220127/moskva-1769813691.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Циклон "Надя" принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков
Циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
По его словам, наступающий североатлантический циклон "Надя" "будет капризнее своей предшественницы "Марии" и принесет снега вдвое больше. Так, уже вечером в воскресенье погода в Центральной России испортится и регион накроют снеговые тучи.
"В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом столичный регион – за 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра",- сообщил Тишковец
.
Он добавил, что в ночь на вторник снегопады в Москве усилятся, и в осадкомеры попадет уже до 6 миллиметров.
"Таким образом, за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 сантиметров, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 сантиметров ", - сообщил Тишковец.
Он добавил, что при этом на "макушку зимы", а именно на 31 января, когда, согласно климату, приходятся самые холодные сутки в году, будет, наоборот, не по сезону довольно тепло.
"Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов",- сообщил Тишковец.