https://ria.ru/20220130/tsiklon-1770195353.html

Циклон "Надя" принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков

Циклон "Надя" принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.01.2022

Циклон "Надя" принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков

Снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T14:59

2022-01-30T14:59

2022-01-30T14:59

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, наступающий североатлантический циклон "Надя" "будет капризнее своей предшественницы "Марии" и принесет снега вдвое больше. Так, уже вечером в воскресенье погода в Центральной России испортится и регион накроют снеговые тучи."В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом столичный регион – за 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра",- сообщил Тишковец.Он добавил, что в ночь на вторник снегопады в Москве усилятся, и в осадкомеры попадет уже до 6 миллиметров.Он добавил, что при этом на "макушку зимы", а именно на 31 января, когда, согласно климату, приходятся самые холодные сутки в году, будет, наоборот, не по сезону довольно тепло."Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов",- сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20220127/moskva-1769813691.html

https://ria.ru/20220129/pogoda-1770129037.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода