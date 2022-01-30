https://ria.ru/20220130/tretyakovy-1769736885.html

Третьяковская галерея рассказывает о своих основателях в новом музее

Третьяковская галерея рассказывает о своих основателях в новом музее - РИА Новости, 30.01.2022

Третьяковская галерея рассказывает о своих основателях в новом музее

Дом, в котором Павел (1832-1898) и Сергей (1834-1892) Третьяковы родились и провели первые годы жизни, долгое время был в запустении — после расселения... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:07

культура

третьяковская галерея

павел третьяков

зельфира трегулова

россия

музеи

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. Дом, в котором Павел (1832-1898) и Сергей (1834-1892) Третьяковы родились и провели первые годы жизни, долгое время был в запустении — после расселения коммуналок в 1970-х здесь никто не жил. ГТГ отреставрировала здание и создала в нем музей. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает, что таких больше в России нет. Об уникальном новом проекте — в материале РИА новости.Музейная картаГлавной задачей команды, работающей с 2016 года, было найти оригинальную концепцию. Просто мемориальный музей — это скучно. Да и свидетельств жизни семьи именно в этом здании не сохранилось, не было информации даже о принадлежности комнат. К тому же особняк неоднократно перестраивали. Поэтому новая площадка Третьяковской галереи — это не реконструкция интерьеров 1830-х, а рассказ о жизни и деятельности братьев Третьяковых и московского купечества в целом.Идеальное решение для организации пространства нашли не сразу — два реставрационных проекта не приняли. Хотелось дизайнерского и сценарного новаторства, позволяющего совместить современные виртуальные технологии и личные вещи.Несложно определить, глядя на снимок, что конторка на переднем плане — скорее предмет XIX века, а библиотека позади — типовая мебель того времени, сделанная сейчас. Чтобы выделить немногочисленные подлинные экспонаты, пространство окрасили в нейтральный серый. Именно этот проект понравился и заказчикам, и экспертной комиссии конкурса "Московская реставрация — 2021", где Третьяковская галерея стала трижды лауреатом.Еще одна особенность концепции — возможность разных уровней погружения в материал. Пространство в 469 квадратных метров при желании легко обойти за полчаса, успев прочесть лишь кураторские тексты. Для тех, кто настроен более серьезно, — короткие видеоинсталляции и фильмы. Есть сенсорный стол, где вы найдете фото представителей трех поколений рода, — простор для углубленного изучения. Мультимедийные программы демонстрируются на первом этаже, а мемориальные предметы и картины из семейной коллекции — на втором.Вещи Сергея и Павла Третьяковых способны много рассказать об их характере. В оформлении рабочих кабинетов это особенно заметно."Предметы, принадлежавшие Сергею Михайловичу — мебельный гарнитур из красного дерева, стол с резными ножками, серебряная лампа с инкрустацией и эмалями, — говорят о человеке, любящем комфорт и внешний лоск, — отмечает заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар. — Вещи Павла более строгие, деловые".Две анфилады, в которых расположены кабинеты, соединяет музыкальная гостиная — символ общности интересов братьев. На одной стене — картины из коллекции Сергея, на другой — Павла. Часть работ на временное экспонирование передал ГМИИ имени Пушкина. Для сохранности живописи такого уровня в помещении поддерживается определенный температурный режим.Гостиная также идейно объединяет сценарий всего музея. Здесь планируют проводить музыкальные вечера, как это часто бывало при жизни хозяев. Жена Павла слыла хорошей пианисткой, и у них постоянно организовывали концерты.Богатство обязывает даватьЗначимость братьев Третьяковых в истории коллекционирования оттеняется уже самим художественным решением нового музея. Так, на одной из стен рядом с портретами Павла и Сергея — фото меценатов Ивана и Михаила Морозовых и Сергея Щукина, которые часто бывали у них в галерее и перенимали опыт.О том, что собирать живопись — дело непростое, рассказывает и выставка в постоянной экспозиции Третьяковки "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова". Собрание картин, в свое время не принятых обществом, но приглянувшихся братьям. Сегодня сложно понять, чем тогда не угодили публике "Боярыня Морозова" Сурикова, "Березовая роща" Куинджи или "После побоища Игоря Святославовича с половцами" Васнецова.Умение настоять на своем было и проявлением характера, таланта, и большой удачей для потомков. Порой сами художники не могли по достоинству оценить собственные работы. Василию Поленову, например, "Московский дворик" не понравился, а Павел Третьяков, не раздумывая, купил полотно прямо на выставке.Создание общедоступного музея национального русского искусства для братьев Третьяковых было не просто увлечением. В 26 лет старший, Павел, уезжая впервые за границу, поставил перед собой такую цель. Написал он об этом в своем духовном завещании, составлять которые, покидая родину, было традицией того времени. Позже коллекционированием увлекся и младший, Сергей.На приобретение картин тратилась огромная доля доходов Костромской льняной мануфактуры — основы семейного бизнеса. У входа в фабричный архив, который до сих пор существует, надпись: "Здесь соткана Третьяковская галерея". Одно из крупнейших текстильных предприятий Европы неоднократно получало золотые медали на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде и международной в Париже.Семейному делу братьев также посвящена часть экспозиции. Глядя на эти документы и фотографии, образцы тканей Костромской мануфактуры, которые восхитят и современных модниц, чувствуешь дух целой эпохи, символами которой были Сергей и Павел Третьяковы.

https://ria.ru/20210919/shedevry-1750177637.html

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

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третьяковская галерея, павел третьяков, зельфира трегулова, россия, музеи