https://ria.ru/20220130/transgender-1770218051.html

Педофила-трансгендера отправили в колонию для несовершеннолетних

В США 26-летнего трансгендера отправили в колонию для несовершеннолетних - РИА Новости, 30.01.2022

Педофила-трансгендера отправили в колонию для несовершеннолетних

В Лос-Анджелесе окружной суд отправил 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс в колонию для несовершеннолетних за попытку изнасилования девочки, сообщил... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T19:23

2022-01-30T19:23

2022-01-30T19:23

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе окружной суд отправил 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс в колонию для несовершеннолетних за попытку изнасилования девочки, сообщил Fox News.Преступление произошло в 2014 году, когда Таббс за две недели до своего 18-летия в женском туалете попыталась изнасиловать десятилетнюю девочку. На тот момент обвиняемая носила имя Джеймс и идентифицировала себя как мужчину.При этом ранее Таббс попадался на хранении наркотиков, избиении и нарушении условий испытательного срока в других штатах. По словам заместителя окружного прокурора Лос-Анджелеса Джона Хатами, у следствия появились доказательства изнасилования двух девушек Таббсом.Преступнику дали два года заключения в колонии для несовершеннолетних, так как предыдущий прокурор отказался выдвинуть против него обвинения как против взрослого. При этом женщиной Таббс стал себя идентифицировать после того, как его взяли под стражу. В результате отбывать наказание насильник будет в колонии с девушками, но изолированно от них.

https://ria.ru/20211023/naznachenie-1755918259.html

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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес