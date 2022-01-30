Педофила-трансгендера отправили в колонию для несовершеннолетних

В США 26-летнего трансгендера отправили в колонию для несовершеннолетних
В США 26-летнего трансгендера отправили в колонию для несовершеннолетних за педофилию
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе окружной суд отправил 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс в колонию для несовершеннолетних за попытку изнасилования девочки, сообщил Fox News.
Преступление произошло в 2014 году, когда Таббс за две недели до своего 18-летия в женском туалете попыталась изнасиловать десятилетнюю девочку. На тот момент обвиняемая носила имя Джеймс и идентифицировала себя как мужчину.
При этом ранее Таббс попадался на хранении наркотиков, избиении и нарушении условий испытательного срока в других штатах. По словам заместителя окружного прокурора Лос-Анджелеса Джона Хатами, у следствия появились доказательства изнасилования двух девушек Таббсом.
Преступнику дали два года заключения в колонии для несовершеннолетних, так как предыдущий прокурор отказался выдвинуть против него обвинения как против взрослого. При этом женщиной Таббс стал себя идентифицировать после того, как его взяли под стражу. В результате отбывать наказание насильник будет в колонии с девушками, но изолированно от них.
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