https://ria.ru/20220130/tramp-1770206557.html

Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена

Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена - РИА Новости, 30.01.2022

Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена

Слова экс-президента США Дональда Трампа про некомпетентность действующего главы государства Джо Байдена являются местью за обвинения в связях с Россией со... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:06

2022-01-30T17:06

2022-01-30T17:06

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа про некомпетентность действующего главы государства Джо Байдена являются местью за обвинения в связях с Россией со стороны демократов, когда он сам был президентом, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.В воскресенье Трамп заявил, что "некомпетентность" Байдена создает угрозу третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Выступая перед своими сторонниками на митинге в Техасе, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы"."Это своеобразная месть Трампа лидеру демократов Байдену за то, что во время его президентского срока Трампа обвиняли в том, что он чуть ли не агент Путина. Это все активно использовалось накануне выборов 2020 года. Трамп этого не забыл и не простил, вот и прилетела демократам ответка", - сказал Батюк РИА Новости.Он добавил, что Трамп сейчас - рядовой гражданин США, не занимает никакой должности, и, хотя он является неформальным лидером Республиканской партии, в самой партии многие его критикуют, и не факт, что к 2024 году Трамп останется их лидером.Шансы Байдена быть избранным на второй президентский срок Батюк оценил как невысокие.По его словам, сейчас республиканцы всячески педалируют тот факт, что Байден, по их мнению, проявляет слабость по отношению к Москве, что он недостаточно тверд, недостаточно жёсток, что демократы слабы, не способны отстоять интересы США и союзников."Вслед за Россией и Украиной, по их мнению, еще и озверевший Китай набросится на Тайвань, это сейчас такой активный мотив в республиканской пропаганде, и эта тема будет продолжаться вплоть до промежуточных выборов этого года", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20220130/korruptsiya-1770165688.html

https://ria.ru/20220130/razgovor-1770164794.html

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в мире, сша, москва, джо байден, дональд трамп, владимир батюк, россия