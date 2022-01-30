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https://ria.ru/20220130/tramp-1770206557.html
Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена
Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена - РИА Новости, 30.01.2022
Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена
Слова экс-президента США Дональда Трампа про некомпетентность действующего главы государства Джо Байдена являются местью за обвинения в связях с Россией со... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:06
2022-01-30T17:06
в мире
сша
москва
джо байден
дональд трамп
владимир батюк
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа про некомпетентность действующего главы государства Джо Байдена являются местью за обвинения в связях с Россией со стороны демократов, когда он сам был президентом, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.В воскресенье Трамп заявил, что "некомпетентность" Байдена создает угрозу третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Выступая перед своими сторонниками на митинге в Техасе, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы"."Это своеобразная месть Трампа лидеру демократов Байдену за то, что во время его президентского срока Трампа обвиняли в том, что он чуть ли не агент Путина. Это все активно использовалось накануне выборов 2020 года. Трамп этого не забыл и не простил, вот и прилетела демократам ответка", - сказал Батюк РИА Новости.Он добавил, что Трамп сейчас - рядовой гражданин США, не занимает никакой должности, и, хотя он является неформальным лидером Республиканской партии, в самой партии многие его критикуют, и не факт, что к 2024 году Трамп останется их лидером.Шансы Байдена быть избранным на второй президентский срок Батюк оценил как невысокие.По его словам, сейчас республиканцы всячески педалируют тот факт, что Байден, по их мнению, проявляет слабость по отношению к Москве, что он недостаточно тверд, недостаточно жёсток, что демократы слабы, не способны отстоять интересы США и союзников."Вслед за Россией и Украиной, по их мнению, еще и озверевший Китай набросится на Тайвань, это сейчас такой активный мотив в республиканской пропаганде, и эта тема будет продолжаться вплоть до промежуточных выборов этого года", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20220130/korruptsiya-1770165688.html
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в мире, сша, москва, джо байден, дональд трамп, владимир батюк, россия
17:06 30.01.2022
 
Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена

Профессор ВШЭ Батюк назвал слова Трампа о Байдене местью за обвинения в связях с Россией

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа про некомпетентность действующего главы государства Джо Байдена являются местью за обвинения в связях с Россией со стороны демократов, когда он сам был президентом, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.
В воскресенье Трамп заявил, что "некомпетентность" Байдена создает угрозу третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Выступая перед своими сторонниками на митинге в Техасе, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
07:41
Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена
"Это своеобразная месть Трампа лидеру демократов Байдену за то, что во время его президентского срока Трампа обвиняли в том, что он чуть ли не агент Путина. Это все активно использовалось накануне выборов 2020 года. Трамп этого не забыл и не простил, вот и прилетела демократам ответка", - сказал Батюк РИА Новости.
Он добавил, что Трамп сейчас - рядовой гражданин США, не занимает никакой должности, и, хотя он является неформальным лидером Республиканской партии, в самой партии многие его критикуют, и не факт, что к 2024 году Трамп останется их лидером.
"Идет предвыборная кампания перед промежуточными выборами в ноябре этого года, которые дадут старт избирательной кампании 2024 года. У Трампа есть планы баллотироваться на пост президента, отсюда такие жесткие заявления", - пояснил эксперт.
Шансы Байдена быть избранным на второй президентский срок Батюк оценил как невысокие.
"Шансы Байдена становятся с каждым днем все слабее и слабее. Достаточно посмотреть, как упал его рейтинг за первый год его пребывания в Белом доме. Пока что никаких оснований рассчитывать, что этот тренд изменится, нет", - подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас республиканцы всячески педалируют тот факт, что Байден, по их мнению, проявляет слабость по отношению к Москве, что он недостаточно тверд, недостаточно жёсток, что демократы слабы, не способны отстоять интересы США и союзников.
"Вслед за Россией и Украиной, по их мнению, еще и озверевший Китай набросится на Тайвань, это сейчас такой активный мотив в республиканской пропаганде, и эта тема будет продолжаться вплоть до промежуточных выборов этого года", - резюмировал эксперт.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
06:43
Трамп высмеял телефонный разговор Байдена с Зеленским
 
В миреСШАМоскваДжо БайденДональд ТрампВладимир БатюкРоссия
 
 
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