Эксперт прокомментировал слова Трампа про некомпетентность Байдена
Профессор ВШЭ Батюк назвал слова Трампа о Байдене местью за обвинения в связях с Россией
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа про некомпетентность действующего главы государства Джо Байдена являются местью за обвинения в связях с Россией со стороны демократов, когда он сам был президентом, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.
В воскресенье Трамп заявил, что "некомпетентность" Байдена создает угрозу третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Выступая перед своими сторонниками на митинге в Техасе, Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".
"Это своеобразная месть Трампа лидеру демократов Байдену за то, что во время его президентского срока Трампа обвиняли в том, что он чуть ли не агент Путина. Это все активно использовалось накануне выборов 2020 года. Трамп этого не забыл и не простил, вот и прилетела демократам ответка", - сказал Батюк РИА Новости.
Он добавил, что Трамп сейчас - рядовой гражданин США, не занимает никакой должности, и, хотя он является неформальным лидером Республиканской партии, в самой партии многие его критикуют, и не факт, что к 2024 году Трамп останется их лидером.
"Идет предвыборная кампания перед промежуточными выборами в ноябре этого года, которые дадут старт избирательной кампании 2024 года. У Трампа есть планы баллотироваться на пост президента, отсюда такие жесткие заявления", - пояснил эксперт.
Шансы Байдена быть избранным на второй президентский срок Батюк оценил как невысокие.
"Шансы Байдена становятся с каждым днем все слабее и слабее. Достаточно посмотреть, как упал его рейтинг за первый год его пребывания в Белом доме. Пока что никаких оснований рассчитывать, что этот тренд изменится, нет", - подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас республиканцы всячески педалируют тот факт, что Байден, по их мнению, проявляет слабость по отношению к Москве, что он недостаточно тверд, недостаточно жёсток, что демократы слабы, не способны отстоять интересы США и союзников.