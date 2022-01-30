https://ria.ru/20220130/taliby-1770232744.html

ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима

ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима - РИА Новости, 30.01.2022

ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима

"Талибан"* и лица, связанные с движением, после вывода иностранных войск из страны, убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T23:47

2022-01-30T23:47

2022-01-30T23:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

исламское государство

антониу гутерреш

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ООН, 30 янв – РИА Новости. "Талибан"* и лица, связанные с движением, после вывода иностранных войск из страны, убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша Совету безопасности. При этом конкретные доказательства этих убийств в документе не приводятся."Несмотря на объявления всеобщей амнистии для бывших членов правительства, его сил безопасности и тех, кто работал с международными вооруженными силами, МООНСА (Миссии ООН по содействию Афганистану – ред.) продолжала получать заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении этих лиц", - говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.В документе сказано, что с 15 августа МООНСА получила сообщения о более чем 100 таких убийствах. Эти сообщения в ООН сочли заслуживающими доверия.В нем также говорится, что, согласно сообщениям, "более двух третей этих убийств являлись внесудебными казнями, совершенными де-факто властями или связанными с ними лицами". МООНСА также получила заслуживающие доверия сообщения о внесудебных казнях не менее 50 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ**, отмечается в докладе.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220130/afganistan-1770190623.html

https://ria.ru/20220126/afganistan-1769534679.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, исламское государство, антониу гутерреш, мохаммад хасан ахунд