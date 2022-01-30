Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220130/taliby-1770232744.html
ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима - РИА Новости, 30.01.2022
ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
"Талибан"* и лица, связанные с движением, после вывода иностранных войск из страны, убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T23:47
2022-01-30T23:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
исламское государство
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f761a1dd62f3a82ecf1b83bab306ed1.jpg
ООН, 30 янв – РИА Новости. "Талибан"* и лица, связанные с движением, после вывода иностранных войск из страны, убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша Совету безопасности. При этом конкретные доказательства этих убийств в документе не приводятся."Несмотря на объявления всеобщей амнистии для бывших членов правительства, его сил безопасности и тех, кто работал с международными вооруженными силами, МООНСА (Миссии ООН по содействию Афганистану – ред.) продолжала получать заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении этих лиц", - говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.В документе сказано, что с 15 августа МООНСА получила сообщения о более чем 100 таких убийствах. Эти сообщения в ООН сочли заслуживающими доверия.В нем также говорится, что, согласно сообщениям, "более двух третей этих убийств являлись внесудебными казнями, совершенными де-факто властями или связанными с ними лицами". МООНСА также получила заслуживающие доверия сообщения о внесудебных казнях не менее 50 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ**, отмечается в докладе.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220130/afganistan-1770190623.html
https://ria.ru/20220126/afganistan-1769534679.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_48e26f88fb5a24e59eece1155ba72f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, исламское государство, антониу гутерреш, мохаммад хасан ахунд
23:47 30.01.2022 (обновлено: 23:53 30.01.2022)
 
ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима

ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима президента Гани

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Читать ria.ru в
ООН, 30 янв – РИА Новости. "Талибан"* и лица, связанные с движением, после вывода иностранных войск из страны, убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша Совету безопасности.
При этом конкретные доказательства этих убийств в документе не приводятся.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
14:05
Талибы назначили нового генерального прокурора Афганистана
"Несмотря на объявления всеобщей амнистии для бывших членов правительства, его сил безопасности и тех, кто работал с международными вооруженными силами, МООНСА (Миссии ООН по содействию Афганистану – ред.) продолжала получать заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении этих лиц", - говорится в докладе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В документе сказано, что с 15 августа МООНСА получила сообщения о более чем 100 таких убийствах. Эти сообщения в ООН сочли заслуживающими доверия.
В нем также говорится, что, согласно сообщениям, "более двух третей этих убийств являлись внесудебными казнями, совершенными де-факто властями или связанными с ними лицами". МООНСА также получила заслуживающие доверия сообщения о внесудебных казнях не менее 50 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ**, отмечается в докладе.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Запрещенная в России террористическая организация
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 05:33
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанИсламское государствоАнтониу ГутеррешМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России