https://ria.ru/20220130/swift-1770204607.html

Министр финансов ФРГ ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Министр финансов ФРГ ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT - РИА Новости, 30.01.2022

Министр финансов ФРГ ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Министр финансов ФРГКристиан Линднер не стал прямо отвечать на вопрос о возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:41

2022-01-30T16:41

2022-01-30T16:45

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БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Министр финансов ФРГКристиан Линднер не стал прямо отвечать на вопрос о возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT.Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но изучают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Администрация США при этом по-прежнему не исключает эту возможность, об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Кремлю должно быть ясно, что ответом на нарушение международного права и эскалацию будут железобетонные последствия. У меня есть экспертное заключение по SWIFT. Но я не советую публично обсуждать отдельные инструменты (политики)", - заявил Линднер изданию Spiegel в ответ на вопрос, стоит ли Москве учитывать возможность отключения от SWIFT в случае обострения вокруг Украины.Также он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли запущен "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. "Я против дискуссий в стиле "если, то" в подобных конфликтах. Они позволяют визави тактически планировать свои ходы. Мы не заинтересованы в этом", - пояснил министр.Он при этом отметил, что "Украина может рассчитывать на солидарность Германии", подчеркнув, что в долгосрочной перспективе в отношении Украины и России нужно ориентироваться не на конфликт. "Российский народ с его великой историей имеет свое признанное место в европейском доме, но его руководители должны соблюдать правила распорядка", - добавил Линднер.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220124/swift-1769240934.html

https://ria.ru/20220130/bezopasnost-1770181721.html

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