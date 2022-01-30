https://ria.ru/20220130/staroobryadtsy-1770064614.html

"Только там справедливость". Где находится загадочная страна старообрядцев

"Только там справедливость". Где находится загадочная страна старообрядцев - РИА Новости, 30.01.2022

"Только там справедливость". Где находится загадочная страна старообрядцев

Долгие годы ученые ищут "старообрядческую утопию" — Беловодье. По преданиям, край, где царят справедливость и "вера предков", находится где-то на Дальнем... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:07

религия

япония

николай рерих

тюмень

синьцзян-уйгурский автономный район

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Никита Бизин. Долгие годы ученые ищут "старообрядческую утопию" — Беловодье. По преданиям, край, где царят справедливость и "вера предков", находится где-то на Дальнем Востоке. О "русском рае на земле" — в материале РИА Новости.Древняя легендаТам нет воровства и прочих "противных закону дел". Нет светского суда, а народом управляет духовенство. Деревья — до самых небес. Растет виноград, зреют злаковые, текут молочные реки.Именно так в XVIII веке некий инок Марк, старообрядец из Архангельской губернии, описывал в сочинении "Путешественник" мифическое Беловодье. Страна, по его словам, была настоящим раем: ни богатых, ни бедных, ни преступников, ни крепостного права.После реформ патриарха Никона в XVII веке Русская церковь раскололась надвое. Одни покорно приняли троеперстие и прочие нововведения. Другие остались верны "обрядам предков".Официальная власть объявила противников никоновских преобразований вне закона: их сажали в тюрьмы или казнили. Ученые отмечают, что именно мрачная действительность сформировала представления о "рае на земле", где православная вера "издревле пребывает в чистоте".Многие устремились в Беловодье. К тому же черноризец Марк подробно рассказал, как туда добраться. "Из Москвы, — писал он, — через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Бийск в алтайские старообрядческие поселения в долинах рек Бухтарма и Уймон, затем сорок четыре дня пути через Китай к берегам "окияна-моря".Свидетельства очевидцевМаршрут, пусть даже с неясным конечным пунктом, заставлял беглецов идти все дальше на Восток. Их энтузиазм подстегивали свидетельства тех, кому все-таки довелось увидеть утопическое государство.Первые сообщения официально задокументировали в начале XIX века. В 1807-м в Министерство внутренних дел поступило сообщение от крестьянина Бобылева из Томской губернии, который якобы побывал "на море Беловодье". "Имеют они церкви, епископов и священников "по старому закону, <…> беловодцы сами по себе живут и никому дани не платят", — докладывал он.А еще Бобылев рассказал, что, несмотря на идеальные условия, жители все же хотят вернуться на родину. Правда, при одном условии: если им даруют свободу веры и право поселиться в избранных местах. Донесение попало в руки императору.Тот распорядился выдать Бобылеву 150 рублей на дорогу и отправить с ответным письмом к общинам. Однако, получив деньги, крестьянин бесследно исчез.А в 1888-м в Пермской епархии объявился странник, называющий себя "епископом Беловодским". У него даже была грамота, подписанная самим "патриархом Славяно-Беловодским". Гость заявил, что знает точный путь до райского места.Держать путь, по его словам, следовало в Японию. Спустя десять лет по маршруту отправилась экспедиция уральских казаков-староверов. Выйдя на кораблях из Одессы, они несколько месяцев скитались по разным странам и морям. Но добрались только до Сингапура — ни Беловодья, ни единоверцев так и не нашли.Русская ШамбалаПусть попытки добраться до райских земель и не увенчались удачей, "русская утопия" овладела умами интеллигенции. В XX веке ее искал художник Николай Рерих.Путешествуя по Алтаю в 1920-х, он наткнулся на общину русских староверов. И подробно описал встречу: "Когда мы проехали через алтайские высоты, нам показали пути и потаенные, ведомые лишь избранным, далекие тропинки к священным местам, именуемым Беловодье".По мнению Рериха, легенда о Беловодье пришла к алтайским староверам от буддистов, живущих по соседству, — предание о Шамбале, таким образом, получило русский аналог."Однако вполне возможно, что причина совсем иная. Староверов, которые бежали все дальше на Восток, банально мог воодушевить пейзаж. Поэтому они и сочли Алтайские горы — впечатляющие и далекие от гонителей — Беловодьем", — говорит фольклорист Екатерина Дорохова.В 2010-м экспедиция Российского географического музея исследовала на Алтае старообрядческие общины. Выяснилось, что жители деревень, расположенных вдоль горной реки Бухтармы, называют Беловодьем одну из долин.Ученые объясняют это так: весной и осенью водоем становится мутно-белым из-за размыва известковых пород. Природное явление старообрядцы как раз и приняли за молочные реки.Есть и еще одна версия: искать русскую Шамбалу нужно на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Раньше эти земли входили в состав могущественного Джунгарского ханства."Еще в начале XVII столетия северные окраины Джунгарии начали активно осваивать русские переселенцы — старообрядцы. Желая сохранить свою веру и благочестие, они ушли дальше всех на территорию современного Синьцзяна", — пишет историк Вадим Обухов.Северная Джунгария стала конечной точкой в путешествии староверов. Поэтому некоторые ученые полагают, что блаженный край Беловодье искать следует именно там.

https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768265377.html

япония

тюмень

синьцзян-уйгурский автономный район

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япония, николай рерих, тюмень, синьцзян-уйгурский автономный район, аналитика - религия и мировоззрение