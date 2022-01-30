https://ria.ru/20220130/stakhanovets-1770179063.html

Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки" и кто такие "невозвращенцы"

Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки" и кто такие "невозвращенцы" - РИА Новости, 30.01.2022

Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки" и кто такие "невозвращенцы"

Советская идеология давала четкое понимание - кому почет и уважение, а кому позор и порицание. Зачем выполнять "пятилетку" за три года, для чего придумали "рабфаки", и почему быть "стахановцем" и "передовиком" — это гордо. Кто такие "отъезжанты" и "здесьсиденты", и почему режиссер Андрей Тарковский — "невозвращенец".

2022-01-30T12:00

2022-01-30T12:00

2022-01-30T12:03

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федор шаляпин

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Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки", и кто такие "невозвращенцы" Советская идеология давала четкое понимание - кому почет и уважение, а кому позор и порицание. Зачем выполнять "пятилетку" за три года, для чего придумали "рабфаки", и почему быть "стахановцем" и "передовиком" — это гордо. Кто такие "отъезжанты" и "здесьсиденты", и почему режиссер Андрей Тарковский — "невозвращенец". audio/mpeg

Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки", и кто такие "невозвращенцы" Советская идеология давала четкое понимание - кому почет и уважение, а кому позор и порицание. Зачем выполнять "пятилетку" за три года, для чего придумали "рабфаки", и почему быть "стахановцем" и "передовиком" — это гордо. Кто такие "отъезжанты" и "здесьсиденты", и почему режиссер Андрей Тарковский — "невозвращенец". audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЗвукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Полина Панина

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