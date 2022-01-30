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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220130/stakhanovets-1770179063.html
Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки" и кто такие "невозвращенцы"
Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки" и кто такие "невозвращенцы" - РИА Новости, 30.01.2022
Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки" и кто такие "невозвращенцы"
Советская идеология давала четкое понимание - кому почет и уважение, а кому позор и порицание. Зачем выполнять "пятилетку" за три года, для чего придумали "рабфаки", и почему быть "стахановцем" и "передовиком" — это гордо. Кто такие "отъезжанты" и "здесьсиденты", и почему режиссер Андрей Тарковский — "невозвращенец".
2022-01-30T12:00
2022-01-30T12:03
как это по-русски
подкаст
образование - общество
образование
история
алексей стаханов
ссср
федор шаляпин
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Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки", и кто такие "невозвращенцы"
Советская идеология давала четкое понимание - кому почет и уважение, а кому позор и порицание. Зачем выполнять "пятилетку" за три года, для чего придумали "рабфаки", и почему быть "стахановцем" и "передовиком" — это гордо. Кто такие "отъезжанты" и "здесьсиденты", и почему режиссер Андрей Тарковский — "невозвращенец".
audio/mpeg
Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки", и кто такие "невозвращенцы"
Советская идеология давала четкое понимание - кому почет и уважение, а кому позор и порицание. Зачем выполнять "пятилетку" за три года, для чего придумали "рабфаки", и почему быть "стахановцем" и "передовиком" — это гордо. Кто такие "отъезжанты" и "здесьсиденты", и почему режиссер Андрей Тарковский — "невозвращенец".
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЗвукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Полина Панина
ссср
россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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подкаст, образование - общество, образование, история, алексей стаханов, ссср, федор шаляпин, андрей тарковский, савелий крамаров, россия, культура, советский союз, аудио
12:00 30.01.2022 (обновлено: 12:03 30.01.2022)
 

Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки" и кто такие "невозвращенцы"

Как это по-русски
Язык СССР. Что такое "рабфаки" и "пятилетки", и кто такие "невозвращенцы"
12:00
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Советская идеология давала четкое понимание - кому почет и уважение, а кому позор и порицание. Зачем выполнять "пятилетку" за три года, для чего придумали "рабфаки", и почему быть "стахановцем" и "передовиком" — это гордо. Кто такие "отъезжанты" и "здесьсиденты", и почему режиссер Андрей Тарковский — "невозвращенец".
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Звукорежиссер Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Полина Панина
 
Как это по-русскиПодкастОбразование - ОбществоОбразованиеисторияАлексей СтахановСССРФедор ШаляпинАндрей ТарковскийСавелий КрамаровРоссияКультураСоветский Союз
 
 
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