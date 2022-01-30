https://ria.ru/20220130/spch-1770206157.html

Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена СПЧ Каляпина

Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 30.01.2022

Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена СПЧ Каляпина

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в понедельник направит обращение в правоохранительные органы по поводу плакатов,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:01

2022-01-30T17:01

2022-01-30T17:01

происшествия

рамзан кадыров

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в понедельник направит обращение в правоохранительные органы по поводу плакатов, наклеенных в доме матери члена Совета Игоря Каляпина, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.Дверь матери Игоря Каляпина обклеили плакатом с обвинениями о защите терроризма в адрес последнего. Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что "Комитет против пыток", который возглавлял Каляпин, финансировал семью экс-судьи Сайди Янгулбаева, которые якобы поддерживают терроризм."Мне очень не нравится то, чем занимаются дети Заремы Мусаевой (жена Сайди Янгулбаева), даже вовсе не нравится, но ещё меньше мне нравятся меры воздействия через матерей. Воюют с матерями только слабаки. В понедельник обращение Фадеева будет направлено в правоохранительные органы", - написала Ахмедова."Женщине 84 года. В этом возрасте с людьми как-то бережней надо", - добавила Ахмедова.Сам Каляпин рассказал РИА Новости, что его дочь и зять обратились в правоохранительные органы."Вчера около 10 часов вечера неизвестные пришли и наклеили плакаты на подъезде и внутри подъезда. Плакаты обнаружила моя дочь с зятем, когда они пришли навещать маму. Прямо сейчас они подают заявление в полицию", - сообщил Каляпин в воскресенье.Он отметил, что впервые сталкивается с такой ситуацией из-за своей деятельности."Если говорить про "Комитет против пыток", то я там не работаю уже полгода. А вообще квартиры сотрудников комитета не раз обклеивали плакатами. Лично я в первый раз сталкиваюсь с этим, и я как-то не ожидал, что на члена президентского совета можно использовать вот такие средства", - отметил Каляпин.Ранее Игорь Каляпин ответил на заявления уполномоченного по правам человека Чечни. По его словам, "Комитет против пыток" действительно помогал семье Сайди Янгулбаева с переездом в Нижний Новгород, но все выплаты производились партнёрами организации.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220124/kalyapin-1769235526.html

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769268048.html

https://ria.ru/20220128/chechnya-1769892470.html

нижний новгород

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происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, игорь каляпин, валерий фадеев, telegram (приложение), россия