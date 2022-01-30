Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/spch-1770206157.html
Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена СПЧ Каляпина
Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена СПЧ Каляпина - РИА Новости, 30.01.2022
Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена СПЧ Каляпина
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в понедельник направит обращение в правоохранительные органы по поводу плакатов,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:01
2022-01-30T17:01
происшествия
рамзан кадыров
нижний новгород
игорь каляпин
валерий фадеев
telegram (приложение)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:26:2930:1674_1920x0_80_0_0_44f4c648e5f59facf80f47febd0fc428.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в понедельник направит обращение в правоохранительные органы по поводу плакатов, наклеенных в доме матери члена Совета Игоря Каляпина, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.Дверь матери Игоря Каляпина обклеили плакатом с обвинениями о защите терроризма в адрес последнего. Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что "Комитет против пыток", который возглавлял Каляпин, финансировал семью экс-судьи Сайди Янгулбаева, которые якобы поддерживают терроризм."Мне очень не нравится то, чем занимаются дети Заремы Мусаевой (жена Сайди Янгулбаева), даже вовсе не нравится, но ещё меньше мне нравятся меры воздействия через матерей. Воюют с матерями только слабаки. В понедельник обращение Фадеева будет направлено в правоохранительные органы", - написала Ахмедова."Женщине 84 года. В этом возрасте с людьми как-то бережней надо", - добавила Ахмедова.Сам Каляпин рассказал РИА Новости, что его дочь и зять обратились в правоохранительные органы."Вчера около 10 часов вечера неизвестные пришли и наклеили плакаты на подъезде и внутри подъезда. Плакаты обнаружила моя дочь с зятем, когда они пришли навещать маму. Прямо сейчас они подают заявление в полицию", - сообщил Каляпин в воскресенье.Он отметил, что впервые сталкивается с такой ситуацией из-за своей деятельности."Если говорить про "Комитет против пыток", то я там не работаю уже полгода. А вообще квартиры сотрудников комитета не раз обклеивали плакатами. Лично я в первый раз сталкиваюсь с этим, и я как-то не ожидал, что на члена президентского совета можно использовать вот такие средства", - отметил Каляпин.Ранее Игорь Каляпин ответил на заявления уполномоченного по правам человека Чечни. По его словам, "Комитет против пыток" действительно помогал семье Сайди Янгулбаева с переездом в Нижний Новгород, но все выплаты производились партнёрами организации.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220124/kalyapin-1769235526.html
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769268048.html
https://ria.ru/20220128/chechnya-1769892470.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77406e2aa72884ab56f4da441b134690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, игорь каляпин, валерий фадеев, telegram (приложение), россия
17:01 30.01.2022
 
Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена СПЧ Каляпина

Глава СПЧ Фадеев обратится в полицию из-за угроз в адрес матери члена Совета Каляпина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в понедельник направит обращение в правоохранительные органы по поводу плакатов, наклеенных в доме матери члена Совета Игоря Каляпина, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.
Дверь матери Игоря Каляпина обклеили плакатом с обвинениями о защите терроризма в адрес последнего. Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что "Комитет против пыток", который возглавлял Каляпин, финансировал семью экс-судьи Сайди Янгулбаева, которые якобы поддерживают терроризм.
"Мне очень не нравится то, чем занимаются дети Заремы Мусаевой (жена Сайди Янгулбаева), даже вовсе не нравится, но ещё меньше мне нравятся меры воздействия через матерей. Воюют с матерями только слабаки. В понедельник обращение Фадеева будет направлено в правоохранительные органы", - написала Ахмедова.
"Женщине 84 года. В этом возрасте с людьми как-то бережней надо", - добавила Ахмедова.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:48
Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Сам Каляпин рассказал РИА Новости, что его дочь и зять обратились в правоохранительные органы.
"Вчера около 10 часов вечера неизвестные пришли и наклеили плакаты на подъезде и внутри подъезда. Плакаты обнаружила моя дочь с зятем, когда они пришли навещать маму. Прямо сейчас они подают заявление в полицию", - сообщил Каляпин в воскресенье.
Он отметил, что впервые сталкивается с такой ситуацией из-за своей деятельности.
"Если говорить про "Комитет против пыток", то я там не работаю уже полгода. А вообще квартиры сотрудников комитета не раз обклеивали плакатами. Лично я в первый раз сталкиваюсь с этим, и я как-то не ожидал, что на члена президентского совета можно использовать вот такие средства", - отметил Каляпин.
Ранее Игорь Каляпин ответил на заявления уполномоченного по правам человека Чечни. По его словам, "Комитет против пыток" действительно помогал семье Сайди Янгулбаева с переездом в Нижний Новгород, но все выплаты производились партнёрами организации.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 15:11
Кадыров не выражает позицию федерального центра, заявил Песков
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 01:55
Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева
 
ПроисшествияРамзан КадыровНижний НовгородИгорь КаляпинВалерий ФадеевTelegram (приложение)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России