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Биография Бориса Спасского

Биография Бориса Спасского - РИА Новости, 30.01.2022

Биография Бориса Спасского

Российский спортсмен, международный гроссмейстер, десятый в истории шахмат чемпион мира (1969-1972) Борис Васильевич Спасский родился 30 января 1937 года в... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

справки

борис спасский

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Российский спортсмен, международный гроссмейстер, десятый в истории шахмат чемпион мира (1969-1972) Борис Васильевич Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1959 году окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Борис Спасский научился играть в шахматы в пять лет, когда во время Великой Отечественной войны (1941-1945) был в эвакуации в Перми. С 1946 года начал заниматься шахматами в ленинградском Дворце спорта, а через два года разделил первое место на юношеском чемпионате Ленинграда. В 1953 году дебютировал на международном турнире в Бухаресте (Румыния), где разделил 4-6-е места и выполнил норму международного мастера. Через год стал победителем турнира молодых советских мастеров. В 1955 году Спасский первым из советских шахматистов победил на чемпионате мира среди юношей. В том же году на межзональном турнире в Гетеборге (Швеция) выполнил гроссмейстерскую норму и получил право играть в состязаниях претендентов.В 1956 году на турнире претендентов в Амстердаме (Нидерланды) разделил 3-7-е места с Давидом Бронштейном, Тиграном Петросяном, Ефимом Геллером и Ласло Сабо. В том же году на чемпионате СССР поделил 1-3-е места с Марком Таймановым и Юрием Авербахом. В 1961 и 1973 годах Борис Спасский дважды стал чемпионом СССР. Гроссмейстер – победитель крупных международных турниров в Москве и Риге (СССР, 1959), Мар-дель-Плата (Аргентина, 1960), Белграде (Югославия, ныне Сербия, 1964). В 1964-1985 годах он принимал участие в трех межзональных турнирах (Амстердам, 1964, – 1-4-е места; Манила (Филиппины, 1976), – 10-13-е места; Толука (Мексика, 1982) – 3-е место), в двух турнирах претендентов (Амстердам (1956) – 3-7-е места; Монпелье (Франция, 1985, – 6-7-е места).В 1965-1980 годах участвовал в 12 претендентских матчах в многоступенчатой системе отбора в борьбе за мировое первенство, из них в девяти выиграл, двух проиграл и один завершил вничью. Наиболее успешно выступал в 1965-1969 годах дважды побеждал в матчах претендентов (в 1965 и 1968 годах) и сыграл два матча на первенство мира с Тиграном Петросяном в Москве: в 1966 году уступил в поединке на большинство из 24 партий, в 1969 году победил на аналогичных условиях и завоевал звание чемпиона мира. В 1972 году в Рейкьявике (Исландия) состоялся следующий матч на мировое первенство Борис Спасский – Роберт Фишер. Он вызвал небывалый ажиотаж и рассматривался как противостояние советского и западного миров. Сопровождался рядом скандалов и был на грани срыва, но все же был завершен победой Фишера. Спасский пять раз побеждал в составе студенческой сборной команды СССР на студенческих олимпиадах в 1955-1962 годах. Выступал в составе сборной команды СССР на шахматных олимпиадах в 1962-1978 годах, шестикратный победитель соревнований. В 1970 году возглавлял сборную команду СССР в "матче века" со сборной командой избранных шахматистов мира, в котором советские шахматисты добились победы. В 1976 году Борис Спасский уехал во Францию, женившись на сотруднице французского посольства Марине Щербачевой, внучке русского белого генерала Дмитрия Щербачева. При этом он сохранил советское гражданство и в 1978 году выступал на Всемирной шахматной Олимпиаде за сборную СССР. В 1984 и 1986 годах возглавлял на Олимпиадах команду Франции. Борис Спасских принимал участие в более чем 60 международных турнирах, победив (или разделив первый приз) в 19 из них. В 1991 году в составе немецкого клуба "Золинген-1868" выиграл Кубок европейских клубов. В 1992 году сыграл с Фишером так называемый матч-реванш (Белград) до 10 побед одного из участников, в котором проиграл со счетом 5:10.В 1990-х годах Спасский практически перестал выступать в крупных турнирах. В 2000-е годы он активно занимался популяризацией шахмат в России. В 2004-2006 годах был главным редактором газеты "Шахматная неделя", выходившей в Москве. В 2010 году гроссмейстер перенес инсульт, был госпитализирован в одну из московских больниц, позднее семья перевела шахматиста в госпиталь во Франции. В 2012 году Спасский вернулся в Россию.В январе 2013 года в городе Сатка Челябинской области он провел очередную сессию школы, носящей его имя. В ноябре 2014 года гроссмейстер был почетным гостем матча на первенство мира Карлсен – Ананд в Сочи.В 2018 году Борис Спасский был избран почетным президентом Российской шахматной федерации. Спасский – заслуженный мастер спорта СССР (1965), международный гроссмейстер (1955). Награжден орденом "Знак Почета" и медалями. В 2017 году ему была вручена грамота президента Российской Федерации за большую и плодотворную работу по популяризации шахмат в стране, создание детских шахматных школ и клубов.Борис Спасский был трижды женат, у него трое детей. В первом браке родилась дочь, во втором и третьем – по сыну. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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