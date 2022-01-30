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МИД Украины прокомментировал поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса
МИД Украины прокомментировал поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса - РИА Новости, 30.01.2022
МИД Украины прокомментировал поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса
Министерство иностранных дел Украины считает нарушением суверенитета своей страны поручение президента России рассмотреть вопрос предоставления российским... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T14:14
2022-01-30T17:53
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
нато
мид украины
сергей лавров
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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает нарушением суверенитета своей страны поручение президента России рассмотреть вопрос предоставления российским гражданам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через "Госуслуги", заявила пресс-служба украинского МИД.Президент России Владимир Путин в субботу поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам России из самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через портал "Госуслуги"."Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", — говорится в сообщении на сайте украинского МИД.В апреле 2019 года президент России подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.Во внешнеполитическом ведомстве Украины указали на то, что данное решение было принято во время эскалации ситуации вокруг границ Украины. "В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям. Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы (по Донбассу. — Прим. ред.)", — добавили в МИД Украины.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Кроме того, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева во вмешательстве во внутренние дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770187511.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, нато, мид украины, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия
14:14 30.01.2022 (обновлено: 17:53 30.01.2022)
 
МИД Украины прокомментировал поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса

МИД Украины назвал поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса нарушением суверенитета

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает нарушением суверенитета своей страны поручение президента России рассмотреть вопрос предоставления российским гражданам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через "Госуслуги", заявила пресс-служба украинского МИД.
Президент России Владимир Путин в субботу поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам России из самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через портал "Госуслуги".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
13:28
Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба
"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", — говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
В апреле 2019 года президент России подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины указали на то, что данное решение было принято во время эскалации ситуации вокруг границ Украины. "В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям. Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы (по Донбассу. — Прим. ред.)", — добавили в МИД Украины.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
11:42
Глава МИД Британии не исключила никаких вариантов оказания помощи Украине
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Кроме того, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева во вмешательстве во внутренние дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
12:23
Россия отправила в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности, заявил Лавров
 
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