https://ria.ru/20220130/siriya-1770230168.html

В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного

В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного - РИА Новости, 30.01.2022

В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного

Один сирийский военный ранен в результате обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T22:51

2022-01-30T22:51

2022-01-30T22:51

война в сирии

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сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Один сирийский военный ранен в результате обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе Руайза, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220110/ucheniya-1767092989.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)