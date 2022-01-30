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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220130/siriya-1770230168.html
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного - РИА Новости, 30.01.2022
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
Один сирийский военный ранен в результате обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T22:51
2022-01-30T22:51
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Один сирийский военный ранен в результате обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе Руайза, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220110/ucheniya-1767092989.html
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)
22:51 30.01.2022
 
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного

В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили сирийского военного

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный на линии обороны
Сирийский военный на линии обороны - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский военный на линии обороны
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Один сирийский военный ранен в результате обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе Руайза, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Российский инструктор, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 05:12
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Война в СирииВ миреСирияИдлиб (мухафаза)
 
 
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