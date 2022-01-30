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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220130/siriya-1770197668.html
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке - РИА Новости, 30.01.2022
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке
Отряды "народного ополчения" атаковали опорный пункт арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Ракка на севере Сирии,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:29
2022-01-30T15:29
война в сирии
в мире
сша
сирия
эль-хасаке
сирийские демократические силы
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БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Отряды "народного ополчения" атаковали опорный пункт арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Ракка на севере Сирии, пятеро курдских бойцов убиты, сообщает сирийское государственное агентство теле- и радиовещания."Пятеро бойцов СДС, поддерживаемых силами США, убиты в результате атаки формирований народного ополчения на одну из военных позиций к югу от города Ракка", - информирует агентство. Еще несколько курдских бойцов получили ранения, уничтожена инфраструктура опорного пункта СДС.Атака, по данным агентства, произошла в районе Панорама. Курдские формирования стянули к месту дополнительные силы и проводят рейды в поисках нападавших.Сирийские государственные СМИ сообщали 11 января о нападении отрядов "народного ополчения" на машину с бойцами СДС на севере провинции Дейр-эз-Зор, тогда также погибли несколько курдских бойцов.В последние месяцы участились нападения на позиции, блокпосты и патрули курдских военизированных формирований на севере Сирии и в провинции Дейр-эз-Зор в частности. "Народные отряды" сформированы из местных жителей поселений на севере Сирии, которые контролируются курдами при поддержке американских военных. Ополченцы ведут партизанскую деятельность, выступая против присутствия сил коалиции во главе с США и автономной власти СДС в Заевфратье - плодородной области на востоке Сирии на восточном берегу реки Евфрат, которая включает в себя часть провинций Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор.
https://ria.ru/20220125/el-khaseke-1769348175.html
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в мире, сша, сирия, эль-хасаке, сирийские демократические силы
15:29 30.01.2022
 
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке

Отряды "народного ополчения" атаковали курдов в сирийской Ракке, погибли пять человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Отряды "народного ополчения" атаковали опорный пункт арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Ракка на севере Сирии, пятеро курдских бойцов убиты, сообщает сирийское государственное агентство теле- и радиовещания.
"Пятеро бойцов СДС, поддерживаемых силами США, убиты в результате атаки формирований народного ополчения на одну из военных позиций к югу от города Ракка", - информирует агентство. Еще несколько курдских бойцов получили ранения, уничтожена инфраструктура опорного пункта СДС.
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Атака, по данным агентства, произошла в районе Панорама. Курдские формирования стянули к месту дополнительные силы и проводят рейды в поисках нападавших.
Сирийские государственные СМИ сообщали 11 января о нападении отрядов "народного ополчения" на машину с бойцами СДС на севере провинции Дейр-эз-Зор, тогда также погибли несколько курдских бойцов.
В последние месяцы участились нападения на позиции, блокпосты и патрули курдских военизированных формирований на севере Сирии и в провинции Дейр-эз-Зор в частности. "Народные отряды" сформированы из местных жителей поселений на севере Сирии, которые контролируются курдами при поддержке американских военных. Ополченцы ведут партизанскую деятельность, выступая против присутствия сил коалиции во главе с США и автономной власти СДС в Заевфратье - плодородной области на востоке Сирии на восточном берегу реки Евфрат, которая включает в себя часть провинций Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор.
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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