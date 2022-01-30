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Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке - РИА Новости, 30.01.2022
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке
Отряды "народного ополчения" атаковали опорный пункт арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Ракка на севере Сирии,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:29
2022-01-30T15:29
2022-01-30T15:29
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БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Отряды "народного ополчения" атаковали опорный пункт арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Ракка на севере Сирии, пятеро курдских бойцов убиты, сообщает сирийское государственное агентство теле- и радиовещания."Пятеро бойцов СДС, поддерживаемых силами США, убиты в результате атаки формирований народного ополчения на одну из военных позиций к югу от города Ракка", - информирует агентство. Еще несколько курдских бойцов получили ранения, уничтожена инфраструктура опорного пункта СДС.Атака, по данным агентства, произошла в районе Панорама. Курдские формирования стянули к месту дополнительные силы и проводят рейды в поисках нападавших.Сирийские государственные СМИ сообщали 11 января о нападении отрядов "народного ополчения" на машину с бойцами СДС на севере провинции Дейр-эз-Зор, тогда также погибли несколько курдских бойцов.В последние месяцы участились нападения на позиции, блокпосты и патрули курдских военизированных формирований на севере Сирии и в провинции Дейр-эз-Зор в частности. "Народные отряды" сформированы из местных жителей поселений на севере Сирии, которые контролируются курдами при поддержке американских военных. Ополченцы ведут партизанскую деятельность, выступая против присутствия сил коалиции во главе с США и автономной власти СДС в Заевфратье - плодородной области на востоке Сирии на восточном берегу реки Евфрат, которая включает в себя часть провинций Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор.
https://ria.ru/20220125/el-khaseke-1769348175.html
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в мире, сша, сирия, эль-хасаке, сирийские демократические силы
Отряды "народного ополчения" атаковали позиции курдов в сирийской Ракке
Отряды "народного ополчения" атаковали курдов в сирийской Ракке, погибли пять человек