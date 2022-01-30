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Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия - РИА Новости, 30.01.2022
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал на митинге помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T07:56
2022-01-30T07:56
2022-01-30T07:56
захват капитолия в вашингтоне
в мире
сша
джо байден
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капитолий
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал на митинге помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских выборах и победит на них.Он вновь не раскрыл своих планов на 2024 год.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Свыше 700 участников тех событий были арестованы и обвинены в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Первые приговоры уже вынесены, самым суровое наказание превысило пять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220130/korruptsiya-1770165688.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия
Экс-глава США Трамп пообещал помиловать штурмовавших Капитолий, если вернется в Белый дом