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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20220130/shturm-1770166231.html
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия - РИА Новости, 30.01.2022
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал на митинге помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T07:56
2022-01-30T07:56
захват капитолия в вашингтоне
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал на митинге помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских выборах и победит на них.Он вновь не раскрыл своих планов на 2024 год.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Свыше 700 участников тех событий были арестованы и обвинены в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Первые приговоры уже вынесены, самым суровое наказание превысило пять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220130/korruptsiya-1770165688.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий
07:56 30.01.2022
 
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия

Экс-глава США Трамп пообещал помиловать штурмовавших Капитолий, если вернется в Белый дом

© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал на митинге помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских выборах и победит на них.
Он вновь не раскрыл своих планов на 2024 год.
"Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо", - сказал Трамп.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Свыше 700 участников тех событий были арестованы и обвинены в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Первые приговоры уже вынесены, самым суровое наказание превысило пять лет лишения свободы.
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
07:41
Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВ миреСШАДжо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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