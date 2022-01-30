https://ria.ru/20220130/shtraf-1770089764.html

Юрист предупредил об особых зимних штрафах

Юрист предупредил об особых зимних штрафах - РИА Новости, 30.01.2022

Юрист предупредил об особых зимних штрафах

Чаще всего водители попадают зимой в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказываются в снегу и "не читается", рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T03:15

2022-01-30T03:15

2022-01-30T03:15

общество

зима

авто

штрафы

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чаще всего водители попадают зимой в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказываются в снегу и "не читается", рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Он пояснил, что зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует части один статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.Миронов также указал на необходимость быть внимательным к техническому состоянию автомобиля и, чтобы не получить штраф в размере 500 рублей, следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя; за чистотой на внешних световых приборах.

https://ria.ru/20220128/perestraivanie-1769888883.html

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общество, зима, авто, штрафы, россия, анатолий миронов (адвокат)