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Юрист предупредил об особых зимних штрафах
Юрист предупредил об особых зимних штрафах - РИА Новости, 30.01.2022
Юрист предупредил об особых зимних штрафах
Чаще всего водители попадают зимой в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказываются в снегу и "не читается", рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T03:15
2022-01-30T03:15
общество
зима
авто
штрафы
россия
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чаще всего водители попадают зимой в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказываются в снегу и "не читается", рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Он пояснил, что зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует части один статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.Миронов также указал на необходимость быть внимательным к техническому состоянию автомобиля и, чтобы не получить штраф в размере 500 рублей, следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя; за чистотой на внешних световых приборах.
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общество, зима, авто, штрафы, россия, анатолий миронов (адвокат)
03:15 30.01.2022
 
Юрист предупредил об особых зимних штрафах

Юрист Миронов: за заснеженный регистрационный знак авто зимой может полагаться штраф

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка чистит автомобиль от снега на стоянке
Девушка чистит автомобиль от снега на стоянке - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка чистит автомобиль от снега на стоянке . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чаще всего водители попадают зимой в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказываются в снегу и "не читается", рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Он пояснил, что зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует части один статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

"Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное — наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев", — предупредил юрист.

Миронов также указал на необходимость быть внимательным к техническому состоянию автомобиля и, чтобы не получить штраф в размере 500 рублей, следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя; за чистотой на внешних световых приборах.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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ОбществоЗимаАвтоШтрафыРоссияАнатолий Миронов (адвокат)
 
 
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