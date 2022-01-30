Юрист предупредил об особых зимних штрафах
Юрист Миронов: за заснеженный регистрационный знак авто зимой может полагаться штраф
Девушка чистит автомобиль от снега на стоянке . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чаще всего водители попадают зимой в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказываются в снегу и "не читается", рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Он пояснил, что зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует части один статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.
"Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное — наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев", — предупредил юрист.
Миронов также указал на необходимость быть внимательным к техническому состоянию автомобиля и, чтобы не получить штраф в размере 500 рублей, следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя; за чистотой на внешних световых приборах.