https://ria.ru/20220130/shtorm-1770202616.html

В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания

В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания - РИА Новости, 30.01.2022

В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания

Мощный циклон "Надя" с сильным штормовым ветром с порывами почти 30 метров в секунду повалил в Калининграде 21 дерево, обесточил несколько улиц, повредил здания РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:17

2022-01-30T16:17

2022-01-30T16:17

происшествия

калининград

горький

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 30 янв - РИА Новости. Мощный циклон "Надя" с сильным штормовым ветром с порывами почти 30 метров в секунду повалил в Калининграде 21 дерево, обесточил несколько улиц, повредил здания и автомобили, парализовал движение троллейбусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."К полудню в городе было повалено уже 21 дерево, погашено 1284 светоточки, пострадали пять зданий и сооружений, помяты четыре машины", - сообщили в администрации.В мэрии также сообщили, что парализовано движение троллейбусов на улицах Красной и Горького. Из-за нагонных ветров в реке Преголе резко поднялся уровень воды. Под водой частично оказалась дорога в микрорайоне Прегольском.Калининградский зоопарк закрыт для посетителей из-за сильного ветра. "На территории зоопарка много возрастных деревьев, есть риск падения веток. Откроемся, как только стихнет ветер", - сообщили в учреждении.Экстренные службы предупреждают калининградцев о гололедице, которая может привести к росту числа аварий на дорогах, и рекомендуют при сильном ветре не пользоваться личным автотранспортом, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и под балконами зданий. 29 января управление МЧС по Калининградской области предупреждало об усилении ветра 30 января, местами — до 29 м/с.

https://ria.ru/20220130/tsiklon-1770195353.html

https://ria.ru/20220130/morozy-1770197195.html

калининград

горький

калининградская область

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происшествия, калининград, горький, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)