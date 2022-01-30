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В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания
В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания - РИА Новости, 30.01.2022
В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания
Мощный циклон "Надя" с сильным штормовым ветром с порывами почти 30 метров в секунду повалил в Калининграде 21 дерево, обесточил несколько улиц, повредил здания РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:17
2022-01-30T16:17
2022-01-30T16:17
происшествия
калининград
горький
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 30 янв - РИА Новости. Мощный циклон "Надя" с сильным штормовым ветром с порывами почти 30 метров в секунду повалил в Калининграде 21 дерево, обесточил несколько улиц, повредил здания и автомобили, парализовал движение троллейбусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."К полудню в городе было повалено уже 21 дерево, погашено 1284 светоточки, пострадали пять зданий и сооружений, помяты четыре машины", - сообщили в администрации.В мэрии также сообщили, что парализовано движение троллейбусов на улицах Красной и Горького. Из-за нагонных ветров в реке Преголе резко поднялся уровень воды. Под водой частично оказалась дорога в микрорайоне Прегольском.Калининградский зоопарк закрыт для посетителей из-за сильного ветра. "На территории зоопарка много возрастных деревьев, есть риск падения веток. Откроемся, как только стихнет ветер", - сообщили в учреждении.Экстренные службы предупреждают калининградцев о гололедице, которая может привести к росту числа аварий на дорогах, и рекомендуют при сильном ветре не пользоваться личным автотранспортом, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и под балконами зданий. 29 января управление МЧС по Калининградской области предупреждало об усилении ветра 30 января, местами — до 29 м/с.
https://ria.ru/20220130/tsiklon-1770195353.html
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происшествия, калининград, горький, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде сильный ветер повалил деревья и повредил здания
Циклон "Надя" повалил более 20 деревьев в Калининграде, повредил здания и машины
КАЛИНИНГРАД, 30 янв - РИА Новости. Мощный циклон "Надя" с сильным штормовым ветром с порывами почти 30 метров в секунду повалил в Калининграде 21 дерево, обесточил несколько улиц, повредил здания и автомобили, парализовал движение троллейбусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"К полудню в городе было повалено уже 21 дерево, погашено 1284 светоточки, пострадали пять зданий и сооружений, помяты четыре машины", - сообщили в администрации.
В мэрии также сообщили, что парализовано движение троллейбусов на улицах Красной и Горького. Из-за нагонных ветров в реке Преголе резко поднялся уровень воды. Под водой частично оказалась дорога в микрорайоне Прегольском.
Калининградский зоопарк закрыт для посетителей из-за сильного ветра. "На территории зоопарка много возрастных деревьев, есть риск падения веток. Откроемся, как только стихнет ветер", - сообщили в учреждении.
Экстренные службы предупреждают калининградцев о гололедице, которая может привести к росту числа аварий на дорогах, и рекомендуют при сильном ветре не пользоваться личным автотранспортом, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и под балконами зданий. 29 января управление МЧС
по Калининградской области
предупреждало об усилении ветра 30 января, местами — до 29 м/с.