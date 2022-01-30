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В Москве школьница выпала с 22-го этажа и выжила, сообщил источник
В Москве школьница выпала с 22-го этажа и выжила, сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2022
В Москве школьница выпала с 22-го этажа и выжила, сообщил источник
Школьница в Москве выпала с 22-го этажа и осталась жива, за ней наблюдают медики, начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T08:54
2022-01-30T08:54
2022-01-30T15:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Школьница в Москве выпала с 22-го этажа и осталась жива, за ней наблюдают медики, начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы, после падения выжила. Она находится под наблюдением врачей, начата проверка", — сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
08:54 30.01.2022 (обновлено: 15:05 30.01.2022)
В Москве школьница выпала с 22-го этажа и выжила, сообщил источник
Источник сообщил, что выпавшая с 22-го этажа школьница выжила, за ней наблюдают врачи