https://ria.ru/20220130/shkolnitsa-1770168237.html

В Москве школьница выпала с 22-го этажа и выжила, сообщил источник

В Москве школьница выпала с 22-го этажа и выжила, сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2022

В Москве школьница выпала с 22-го этажа и выжила, сообщил источник

Школьница в Москве выпала с 22-го этажа и осталась жива, за ней наблюдают медики, начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:54

2022-01-30T08:54

2022-01-30T15:05

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Школьница в Москве выпала с 22-го этажа и осталась жива, за ней наблюдают медики, начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы, после падения выжила. Она находится под наблюдением врачей, начата проверка", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211118/metro-1759587160.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва