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Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России - РИА Новости, 30.01.2022
Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Россия может выбрать между ведением переговоров для избежания эскалации на Украине и "суровыми санкциями" в... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T23:00
2022-01-30T23:00
в мире
украина
киев
сша
канада
дмитрий песков
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Россия может выбрать между ведением переговоров для избежания эскалации на Украине и "суровыми санкциями" в противном случае."Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями", - сказала глава минобороны Канады в ходе визита на Украину. Видеозапись опубликовал канадский телеканал CBC.Ранее Ананд заявила, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместились на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770216017.html
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сша
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в мире, украина, киев, сша, канада, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
23:00 30.01.2022
 
Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России

Министр обороны Канады Ананд прокомментировала вопрос о введении санкций против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Россия может выбрать между ведением переговоров для избежания эскалации на Украине и "суровыми санкциями" в противном случае.
"Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями", - сказала глава минобороны Канады в ходе визита на Украину. Видеозапись опубликовал канадский телеканал CBC.
Ранее Ананд заявила, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместились на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.
Канадский военный во время учений на Украине - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
18:57
На Украине передислоцировали канадские войска
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
22:09
Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
 
В миреУкраинаКиевСШАКанадаДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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