Нуланд указала сенатору на его место после предложения по России

22:09 30.01.2022 (обновлено: 22:20 30.01.2022)
Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
Замгоссекретаря Нуланд: США считают бессмысленным заранее вводить санкции против России
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Белый дом считает бессмысленным введение антироссийских санкций против до предполагаемого "вторжения" на Украину, как это предлагали некоторые сенаторы, заявила в эфире CBS заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Ведущая спросила, намерен ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект об ограничительных мерах против России, если он будет предполагать превентивные меры. Нуланд не ответила прямо на вопрос, указав при этом, что администрация "активно работает" с конгрессом. При этом замглавы Госдепа указала на то, что ведомство выступает против введения превентивных ограничений.
"Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что именно мы собираемся делать", — сказала дипломат.
Она напомнила, что санкции предполагают введение экономических мер: экспортный контроль и меры против российских элит.
"Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", — добавила Нуланд.
При этом она заявила, что разрабатываемые санкции должны нанести "мощный удар" по России.
Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть готовящихся антироссийских санкций могут ввести превентивно. Его коллега Джим Риш также допустил, что итоговый пакет мер может сочетать немедленные и отложенные ограничения.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.