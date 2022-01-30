ЕС готовит новые антироссийские санкции

Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об успехах в подготовке санкций Евросоюза против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Евросоюз готовит санкции, направленные на "сдерживание" России, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.
"В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе", — написал он.
Среди возможных санкций дипломат назвал меры экспортного контроля, призванные не подпустить России к "продуктам, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций".
Боррель назвал нынешнее время самым опасным моментом после окончания "холодной войны" и призвал не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Еврокомиссар подчеркнул необходимость решать вопросы дипломатическим путем.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине.
В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.