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https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770225639.html
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Боррель раскрыл подробности новых санкций против России - РИА Новости, 30.01.2022
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Евросоюз готовит санкции, направленные на "сдерживание" России, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T21:24
2022-01-30T21:24
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
жозеп боррель
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Евросоюз готовит санкции, направленные на "сдерживание" России, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге."В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе", — написал он.Среди возможных санкций дипломат назвал меры экспортного контроля, призванные не подпустить России к "продуктам, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций".Дипломат также заявил, что Евросоюз и США координируют действия в отношении Москвы, и в частности по вопросу "российско-украинского конфликта". Кроме того, по его словам, ЕС участвует в дискуссиях, связанных с переговорами Россия — США и Россия — НАТО.Боррель назвал нынешнее время самым опасным моментом после окончания "холодной войны" и призвал не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Еврокомиссар подчеркнул необходимость решать вопросы дипломатическим путем.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине.В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220130/bayden-1770211629.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, жозеп боррель, россия
21:24 30.01.2022
 
Боррель раскрыл подробности новых санкций против России

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об успехах в подготовке санкций Евросоюза против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Евросоюз готовит санкции, направленные на "сдерживание" России, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.
"В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе", — написал он.
Среди возможных санкций дипломат назвал меры экспортного контроля, призванные не подпустить России к "продуктам, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций".
Дипломат также заявил, что Евросоюз и США координируют действия в отношении Москвы, и в частности по вопросу "российско-украинского конфликта". Кроме того, по его словам, ЕС участвует в дискуссиях, связанных с переговорами Россия — США и Россия — НАТО.
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Боррель назвал нынешнее время самым опасным моментом после окончания "холодной войны" и призвал не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Еврокомиссар подчеркнул необходимость решать вопросы дипломатическим путем.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине.
В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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