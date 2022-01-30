Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html
Мир предупредили о катастрофе после введения жестких санкций против России
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России - РИА Новости, 30.01.2022
Мир предупредили о катастрофе после введения жестких санкций против России
Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T18:04
2022-01-30T18:04
экономика
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761302346_0:58:2949:1717_1920x0_80_0_0_63ee512b1b56c54b3c8caeeeb75feff1.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы.Как напомнил автор статьи, Москва — важный экспортер сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей.По его словам, репрессивные шаги Запада нанесут удар, прежде всего, по глобальным цепочкам поставок и ужесточат правила игры на сырьевом рынке. Подорожают природный газ, никель, медь и платина, необходимые для производства многих товаров — от автомобилей до космических кораблей, говорится в материале.Файола отметил, что Россия — один из крупнейших экспортеров зерна на планете. Отказ от ее продукции спровоцирует глобальную инфляционную спираль, которая во многих странах уже сейчас находится на рекордно высоком уровне, пишет колумнист.Последствия антироссийских санкций, по мнению журналиста, ощутят на себе не только мировые потребители, но и сами американцы. При таком сценарии цены в супермаркетах резко подскочат, посетовал он.Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении соседней республики. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал утверждения западных лидеров о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220130/evropa-1770204466.html
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770162181.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761302346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b262f81aba4852dbae9a08a6968bd26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, сша, россия
18:04 30.01.2022
 
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России

WP: мир столкнется с большими проблемами в случае жестких санкций против России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы.
Как напомнил автор статьи, Москва — важный экспортер сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
16:41
В США предложили покинуть Европу и распустить НАТО, чтобы не злить Россию
По его словам, репрессивные шаги Запада нанесут удар, прежде всего, по глобальным цепочкам поставок и ужесточат правила игры на сырьевом рынке. Подорожают природный газ, никель, медь и платина, необходимые для производства многих товаров — от автомобилей до космических кораблей, говорится в материале.
Файола отметил, что Россия — один из крупнейших экспортеров зерна на планете. Отказ от ее продукции спровоцирует глобальную инфляционную спираль, которая во многих странах уже сейчас находится на рекордно высоком уровне, пишет колумнист.
Последствия антироссийских санкций, по мнению журналиста, ощутят на себе не только мировые потребители, но и сами американцы. При таком сценарии цены в супермаркетах резко подскочат, посетовал он.
Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении соседней республики. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал утверждения западных лидеров о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
03:56
NYT предупредила о крахе фондового рынка из-за санкций США против России
 
ЭкономикаУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России