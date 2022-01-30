https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html
Мир предупредили о катастрофе после введения жестких санкций против России
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России - РИА Новости, 30.01.2022
Мир предупредили о катастрофе после введения жестких санкций против России
Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T18:04
2022-01-30T18:04
2022-01-30T18:04
экономика
украина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы.Как напомнил автор статьи, Москва — важный экспортер сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей.По его словам, репрессивные шаги Запада нанесут удар, прежде всего, по глобальным цепочкам поставок и ужесточат правила игры на сырьевом рынке. Подорожают природный газ, никель, медь и платина, необходимые для производства многих товаров — от автомобилей до космических кораблей, говорится в материале.Файола отметил, что Россия — один из крупнейших экспортеров зерна на планете. Отказ от ее продукции спровоцирует глобальную инфляционную спираль, которая во многих странах уже сейчас находится на рекордно высоком уровне, пишет колумнист.Последствия антироссийских санкций, по мнению журналиста, ощутят на себе не только мировые потребители, но и сами американцы. При таком сценарии цены в супермаркетах резко подскочат, посетовал он.Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении соседней республики. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал утверждения западных лидеров о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220130/evropa-1770204466.html
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экономика, украина, сша, россия
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России
WP: мир столкнется с большими проблемами в случае жестких санкций против России
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе
обозревателя Washington Post Энтони Файолы.
Как напомнил автор статьи, Москва
— важный экспортер сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей.
По его словам, репрессивные шаги Запада нанесут удар, прежде всего, по глобальным цепочкам поставок и ужесточат правила игры на сырьевом рынке. Подорожают природный газ, никель, медь и платина, необходимые для производства многих товаров — от автомобилей до космических кораблей, говорится в материале.
Файола отметил, что Россия — один из крупнейших экспортеров зерна на планете. Отказ от ее продукции спровоцирует глобальную инфляционную спираль, которая во многих странах уже сейчас находится на рекордно высоком уровне, пишет колумнист.
Последствия антироссийских санкций, по мнению журналиста, ощутят на себе не только мировые потребители, но и сами американцы. При таком сценарии цены в супермаркетах резко подскочат, посетовал он.
Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине
. Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении соседней республики. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
назвал утверждения западных лидеров о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров
, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.