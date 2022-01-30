https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770180391.html

В Британии готовят законопроект о санкциях против любых лиц в России

В Британии готовят законопроект о санкциях против любых лиц в России - РИА Новости, 30.01.2022

В Британии готовят законопроект о санкциях против любых лиц в России

Разрабатываемый в Британии законопроект даст возможность вводить санкции против любых организаций и лиц из России, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T12:04

2022-01-30T12:04

2022-01-30T21:07

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сергей лавров

лиз трасс

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ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Разрабатываемый в Британии законопроект даст возможность вводить санкции против любых организаций и лиц из России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать, — расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, может попасть под санкции", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News, добавив, что "российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться"."Это будет непросто для России", — сказала Трасс.Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявила глава МИД Лиз Трасс.Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы".Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.А приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220130/britaniya-1770178641.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770162181.html

великобритания

россия

киев

сша

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в мире, великобритания, россия, киев, сша, нато, сергей лавров, лиз трасс